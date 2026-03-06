Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez: “Me tiene una envidia espantosa”

¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de 15% en precios
El cruce volvió a instalarse en las últimas horas después de que se viralizara un video del detrás de escena de una publicidad protagonizada por Susana, donde aparece con un traje de baño negro. Mientras muchos comentarios en televisión elogiaron su figura a los 82 años, Alfano eligió cuestionarla desde su cuenta de Instagram.
En una de sus historias, compartió una imagen de una mujer con una malla con volados junto a una foto de Susana con el look de la campaña. “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de risa. Luego publicó un video suyo en bikini y remató: “La que puede, puede”.
Este viernes, en el programa que conduce Moria Casán por eltrece, Alfano volvió a referirse al tema y no bajó el tono. “Si estás en los medios tenés que estar preparado para que digan cualquier cosa de vos. De esto se trata, esto es show”, afirmó.
Además recordó viejas declaraciones de Susana que, según ella, la perjudicaron: “Me difamó. Dijo que yo había contratado gente para hacerle magia negra hace 40 años. Si ella pudo decir lo que quiso, ahora que se la banque”.
Durante la charla también fue consultada sobre si odiaba a la conductora. “No la odio, le tengo rencor. Una persona que me insulta tanto, ¿por qué la voy a querer?”, respondió. Y agregó: “La verdad es que no pienso nunca en ella, pero sí creo que me tiene una envidia espantosa”.
Según Alfano, el origen del conflicto se remonta a un episodio ocurrido hace décadas, cuando circularon versiones de que le habría hecho brujería a la conductora.
El enfrentamiento entre ambas figuras del espectáculo volvió a tomar fuerza en 2025, cuando resurgió la discusión por el famoso tapado de piel utilizado por María Julia Alsogaray en la recordada tapa de la revista Noticias.
En aquel momento, Alfano aseguró que la prenda era suya y que había sido prestada para la producción fotográfica. Susana, en cambio, rechazó esa versión y respondió con dureza en una conversación telefónica con el periodista Ángel de Brito.
“Me cansé de esta mina porque ya me hizo muchas cosas”, lanzó entonces la conductora, reavivando una de las rivalidades más largas del mundo del espectáculo argentino.
