El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación

El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
6 de Marzo de 2026 | 10:42

A casi un año de la trágica inundación que vivió Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, una gigantografía colocada en el ingreso a la localidad de General Daniel Cerri recuerda a Rubén Salazar y las hermanitas Pilar y Delfina Hecker, todos fallecidos aquel fatídico viernes. 

En medio de la copiosa lluvia que azotaba la Ruta 3, Salazar intentó ayudar a las dos niñas para que no se las llevara la fuerza del agua acumulada en la carretera. Lamentablemente, los tres fallecieron en la tragedia.

La idea de realizarle un homenaje público a Salazar por su gesto solidario fue impulsada desde el primer momento por la familia de las hermanas Hecker. Este año, en febrero, se presentó un proyecto de ordenanza para impulsar esa intención. 

La iniciativa destaca que Zalazar "intentó auxiliar a la familia poniendo en riesgo su propia vida en un contexto de altísima peligrosidad, demostrando un acto de valentía, solidaridad y compromiso con el prójimo que excede cualquier deber personal o profesional".

El proyecto propone reservar su nombre para la futura designación de espacios públicos, sitios o bienes municipales, como forma de reconocer a personas que hayan realizado aportes significativos o actos ejemplares, manteniendo viva la memoria de quienes dejaron una huella en la historia local.

