Un informe de la Dirección General Impositiva (DGI) presentado ante la Justicia Federal señala que la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente del fútbol argentino Pablo Toviggino, habría funcionado como una posible “usina de facturación apócrifa” y exteriorizó bienes por 1,4 millones de dólares en el último blanqueo de capitales.

Según publicó el diario Clarín, el documento fue incorporado a una causa que tramita en el Juzgado Federal de Campana bajo el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

El reporte de la DGI —organismo que integra ARCA, la ex AFIP— concluye que Malte SRL podría tratarse de una sociedad “sin capacidad operativa económica y financiera” suficiente para justificar el volumen de operaciones registradas.

Irregularidades detectadas

Entre las inconsistencias señaladas por el organismo figuran frecuentes cambios de domicilio fiscal, dificultades para localizar físicamente a la empresa en las direcciones declaradas y la inscripción en múltiples actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.

Además, el informe indica que la sociedad blanqueó bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743.

Otro de los puntos observados es la falta de trazabilidad en diversas operaciones patrimoniales. Según la DGI, la firma informó bienes registrables —como vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola— que registraron altas y bajas frecuentes, en muchos casos mediante transferencias entre empresas vinculadas.

En el caso de los automotores, el organismo detectó numerosas operaciones, especialmente con vehículos de alta gama, lo que refuerza las sospechas sobre un posible circuito de circulación de activos dentro del mismo entramado societario.

Facturación entre empresas vinculadas

El informe también advierte sobre la emisión de facturación electrónica por montos significativos hacia empresas relacionadas, con conceptos que no guardarían relación con las actividades declaradas.

Asimismo, se registraron compras a proveedores que tampoco tendrían vínculo con los servicios o productos que la empresa afirma comercializar.

Otra irregularidad detectada es que Malte SRL no actuó como agente de retención durante varios períodos —2020, 2021, 2024 y 2025— pese a registrar importantes montos de compras.

Una estructura mínima

El análisis también pone en duda la estructura operativa de la empresa. De acuerdo con los registros, la firma tuvo un solo empleado durante casi todo el período analizado, con excepción de tres meses en los que registró más personal.

Ese trabajador tiene domicilio en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero.

Las conexiones por direcciones IP

Uno de los elementos más sensibles del informe surge del análisis técnico de las conexiones informáticas utilizadas para emitir facturas electrónicas.

Según la DGI, la dirección IP 181.14.215.128 habría sido utilizada por varias empresas vinculadas a Malte SRL, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.

De acuerdo con el documento, esa misma IP también aparece asociada a personas vinculadas al dirigente del fútbol Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y uno de los principales colaboradores del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

Entre los nombres asociados a esa dirección IP figuran Toviggino y varios integrantes de su entorno familiar.

Contratación con la AFA

El informe también menciona operaciones comerciales entre Malte SRL y la AFA. Según consta en el boletín 6.089 de la entidad, la empresa fue contratada de forma directa en 2022 para participar en la implementación del sistema VAR, por un monto de 550.000 dólares.

Sin embargo, el organismo señaló que no pudo determinar con claridad la trazabilidad de los productos o servicios que la firma habría vendido a la institución.