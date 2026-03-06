Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

ARCA confirmó irregularidades en una empresa vinculada a Pablo Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones

ARCA confirmó irregularidades en una empresa vinculada a Pablo Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones
6 de Marzo de 2026 | 16:58

Escuchar esta nota

Un informe de la Dirección General Impositiva (DGI) presentado ante la Justicia Federal señala que la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente del fútbol argentino Pablo Toviggino, habría funcionado como una posible “usina de facturación apócrifa” y exteriorizó bienes por 1,4 millones de dólares en el último blanqueo de capitales.

Según publicó el diario Clarín, el documento fue incorporado a una causa que tramita en el Juzgado Federal de Campana bajo el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

El reporte de la DGI —organismo que integra ARCA, la ex AFIP— concluye que Malte SRL podría tratarse de una sociedad “sin capacidad operativa económica y financiera” suficiente para justificar el volumen de operaciones registradas.

Irregularidades detectadas

Entre las inconsistencias señaladas por el organismo figuran frecuentes cambios de domicilio fiscal, dificultades para localizar físicamente a la empresa en las direcciones declaradas y la inscripción en múltiples actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.

Además, el informe indica que la sociedad blanqueó bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743.

LE PUEDE INTERESAR

El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio

LE PUEDE INTERESAR

Tandil: avanza el plan “Vereda Jardín” para renovar la avenida Colón

Otro de los puntos observados es la falta de trazabilidad en diversas operaciones patrimoniales. Según la DGI, la firma informó bienes registrables —como vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola— que registraron altas y bajas frecuentes, en muchos casos mediante transferencias entre empresas vinculadas.

En el caso de los automotores, el organismo detectó numerosas operaciones, especialmente con vehículos de alta gama, lo que refuerza las sospechas sobre un posible circuito de circulación de activos dentro del mismo entramado societario.

Facturación entre empresas vinculadas

El informe también advierte sobre la emisión de facturación electrónica por montos significativos hacia empresas relacionadas, con conceptos que no guardarían relación con las actividades declaradas.

Asimismo, se registraron compras a proveedores que tampoco tendrían vínculo con los servicios o productos que la empresa afirma comercializar.

Otra irregularidad detectada es que Malte SRL no actuó como agente de retención durante varios períodos —2020, 2021, 2024 y 2025— pese a registrar importantes montos de compras.

Una estructura mínima

El análisis también pone en duda la estructura operativa de la empresa. De acuerdo con los registros, la firma tuvo un solo empleado durante casi todo el período analizado, con excepción de tres meses en los que registró más personal.

Ese trabajador tiene domicilio en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero.

Las conexiones por direcciones IP

Uno de los elementos más sensibles del informe surge del análisis técnico de las conexiones informáticas utilizadas para emitir facturas electrónicas.

Según la DGI, la dirección IP 181.14.215.128 habría sido utilizada por varias empresas vinculadas a Malte SRL, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.

De acuerdo con el documento, esa misma IP también aparece asociada a personas vinculadas al dirigente del fútbol Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y uno de los principales colaboradores del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

Entre los nombres asociados a esa dirección IP figuran Toviggino y varios integrantes de su entorno familiar.

Contratación con la AFA

El informe también menciona operaciones comerciales entre Malte SRL y la AFA. Según consta en el boletín 6.089 de la entidad, la empresa fue contratada de forma directa en 2022 para participar en la implementación del sistema VAR, por un monto de 550.000 dólares.

Sin embargo, el organismo señaló que no pudo determinar con claridad la trazabilidad de los productos o servicios que la firma habría vendido a la institución.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Últimas noticias de Política y Economía

La Provincia anunció un 11% de aumento salarial para la Policía bonaerense

El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio

Tandil: avanza el plan “Vereda Jardín” para renovar la avenida Colón

Tandil: gremios repudian posible cierre de la sucursal del Banco Hipotecario
Policiales
Intentaron usurpar un predio en City Bell y terminaron detenidos
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Espectáculos
Guillermo Francella habló del romance con Elba Marcovecchio: “Pasó eso"
Nostalgia: Sabrina Rojas reveló qué es lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro
Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez: “Me tiene una envidia espantosa”
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul ¿A fin de año?
Deportes
Boselli reveló por qué los jugadores de Estudiantes no cambiaron camisetas con Barcelona en la final de Abu Dabi
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla