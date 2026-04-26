Fernando Mengui: una vida dedicada al arte de la observación

Mengui, en el estudio de el dIa donde dijo: “para que haya una buena fotografía, debe haber énfasis” / Acosta

“Unidad, claridad, ritmo y equilibro (U.C.R.E.). Una fotografía, para que sea considerada como tal, debe cumplir con estas condiciones. A ello, debe sumarse lo que algunos llaman énfasis. Yo le digo magia”. Quien explicó esto en el estudio de EL DIA -con un movimiento anguloso de manos como quien intenta capturar el aire invisible del espacio (una vez más)- fue Fernando Mengui, fotógrafo histórico del Gran La Plata y, por que no, del país entero.

Oriundo de Ensenada, Fernando creció percibiendo a la fotografía como el arte transversal a su familia: “Mi papá era fotógrafo. Todavía recuerdo su primera máquina, era una “Agfa” de fuelle. Al hermano de mi mamá también le gustaba eso. Me crié en ese ambiente y arranqué muy joven”, recordó Mengui.

Tras una vida llena de premios y reconocimientos -como que, en 1988, un diseño (porque además de fotógrafo, es diseñador gráfico) de su autoría fue elegido como el logotipo que representaría durante un largo tiempo al balneario de su ciudad, Punta Lara-, Mengui continúa exponiendo en la Ciudad -como la semana pasada, en la Peña de las Bellas Artes- y aseguró que la fotografía es mucho más que un hobbie.

No obstante, entre sus galardones dentro de la Región fueron -desde finales de la década del 80 y por nombrar algunos- el primer premio en el Cine Foto La Plata en 1988, una mención en 1990 por la Comuna local, primer premio en el Concurso Gimnasia y Esgrima de La Plata en 2003, primer premio Personaja del Gran La Plata otorgado por el Instituto Cultural local en 2004, primer premio en “5 Secuencias Muñecos Fin de Año” que otorgó este diario. A ello, es necesario agregar múltiples distinciones -como reconocimiento de la Municipalidad de Ensenada por producción fotográfica en 2003- y exposiciones en el Gran La Plata -como aquella en el Centro Cultural la Vieja Estación Ensenada en 2009-.

Por nombrar otros, fuera del territorio local, ganó el primer puesto en la Fiesta Nacional del Trigo de Tres Arroyos y obtuvo mención y selección con 40 fotos de su autoría en el Concurso Bares y Cafés de la Argentina Organizado Por La Fundación del Libro y la revista Fotomundo de Capital.

SUS INICIOS

Fernando, tras crecer en una familia tradicional de Ensenada que amaba la fotografía, rápidamente se volcó a realizar cursos. Su formación se encontró influenciada por la tradición y por una mirada más varguandista. “Una parte de mi formación fue con Ernesto Winitzky, un revolucionario total. Junto con su esposa tenían un taller de arte donde preparaban alumnos en el arte de ver. Él era un adelantado”, recordó Mengui.

En paralelo, Mengui estudió Diseño Gráfico, realizó cursos de serigrafía y su apellido, vertiginosamente, comenzó a resonar en espacios culturales de la Región.

LA IMPORTANCIA DE LA MIRADA

Tras una interesante explicación sobre cómo tomar una “buena foto” -nuevamente las condiciones “UCRE”-, destacó el énfasis, la magia.

“Imaginemos un paisaje: un cielorraso. Eso pero con unas nubes increíbles o con una bandada de pájaros, el panorama cambia. Ahí está el énfasis”, explicó Mengui.

Pero, como un jugador de fútbol que nació para acariciar una pelota, ¿el fotógrafo nace con ese énfasis, con la magia en el globo ocular?

“Cuando tenía cinco años, mi abuela me llevaba a ver el atardecer. Yo miraba el sol y quería llegar a él”, reflexionó y agregó: “Además de los conocimientos, hay que tener una mirada especial”.

Además, Mengui, se autopercibió como un fotógrafo de “lejos”: “Tengo, por ejemplo, una foto de los cráteres de la luna. Y la saqué a mano alzada”.

LA IA Y LA FOTOGRAFÍA

Este diario, durante los últimos meses, publicó diferentes notas sobre el auge de las cámaras digitales, de la venta de vinilos, de casamientos documentados a través de la cámara “Súper 8”.

Lo cierto es que, Fernando Mengui -que arribó al diario con su vieja y primera cámara-, dijo: “Si bien hay una tecnología avasallante, también noto una contradicción. Está resurgiendo un “revival”. Se están dando cursos de blanco y negro, se están vendiendo rollos. Hay una avanzada con la Inteligencia Artificial pero está volviendo lo de antes.

No obstante, manifestó sorpresa ante la cámara de algunos celulares -“Con uno de ellos, saqué fotos de la luna”, recordó- y manifestó que, el celular reemplazó a algunas de sus cámaras de fotografía.

En tanto, con preocupación, dijo: “Pasé de revelar en blanco y negro y vivir una experiencia llena de magia. Revelé con la ampliadora. Pero todo esa era satisfacción. Pero ahora, no sé que va a pasar con la fotografía”.

OTRA VEZ, LA MIRADA

Dicen que Hebe Uhart era una cronista cuya mirada podía percibir una historia de un evento cotidiano. También, la propia periodista y escritora bonaerense, Leila Guerriero (La llamada, Frutos extraños, Opus Gelber, entre sus obras múltiples), dijo sobre el arte de observar en alguna entrevista: “Una buena mirada debe ir más allá de lo evidente, trascender lo común, haer nexos enter cosas que en apariencia no están conectadas”.

Aunque Fernando Mengui no es escritor, sí es artista. Él, en diálogo con EL DIA, relató como iba recreando fotos en su mente durante la vida cotidiana: “Capaz veo la foto pero no tengo la máquina. Yendo en micro, en auto o caminando y ves la foto”, expresó y cerró: “Una cosa de locos”.