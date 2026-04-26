Evacúan a Trump tras un tiroteo en una cena y detienen al atacante

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Un aparente tiroteo interrumpió anoche la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense. El Servicio Secreto evacuó de inmediato al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance. Según confirmó el FBI, el atacante fue detenido y ninguno de los principales funcionarios resultó herido.
El episodio se produjo cuando el evento recién comenzaba. En medio de la cena, personal de seguridad irrumpió en el salón y ordenó a los presentes tirarse al piso. Testigos indicaron que se escucharon entre cinco y ocho disparos, lo que generó escenas de confusión y temor entre periodistas, invitados y personal del evento.
Tras los disparos, agentes armados ingresaron al salón de baile y se dirigieron hacia el estrado donde se encontraba el mandatario. Equipos tácticos tomaron posiciones mientras el edificio era asegurado por fuerzas federales y la Guardia Nacional. Las puertas fueron bloqueadas y los asistentes permanecieron en el lugar a la espera de instrucciones.
Entre los evacuados también se encontraban altos funcionarios del gabinete, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Las autoridades locales indicaron que trabajaban de manera coordinada con agencias federales para esclarecer lo ocurrido.
Una de las testigos, Erin Thiellman, relató haber visto a un hombre caer tras escuchar los disparos y aseguró que el sospechoso portaba un rifle con cargadores. En tanto, la fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que el Servicio Secreto tomó el control total del edificio tras el incidente.
Posteriormente, Trump informó que un agente resultó herido pero salvó su vida gracias al chaleco antibalas. El presidente calificó al atacante como un “aspirante a asesino” y señaló que se trata de un individuo con problemas de salud mental.
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Pese al impacto del episodio, el mandatario elogió la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y aseguró que se evaluaba continuar con la cena. También anunció que el evento podría repetirse en el corto plazo.
La cena de corresponsales, uno de los encuentros más relevantes del calendario político y mediático de Washington, reunía a periodistas, celebridades y dirigentes cuando la violencia interrumpió una noche que suele estar marcada por discursos y distensión.
El momento en que la seguridad cubre a Trump / ap
El supuesto atacante, tras ser detenido / web
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