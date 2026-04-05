Navegar con el viento: la vigencia de la vela en el Río de La Plata

A pocos minutos del casco urbano de La Plata, el Río de la Plata se abre como un escenario inmenso y contradictorio: para algunos es apenas una franja marrón y hostil; para otros, un territorio vivo, exigente y profundamente formador. Allí, frente a Ensenada y Berisso, el estuario despliega condiciones particulares: aguas poco profundas, bancos móviles, viento casi permanente y una ola corta y filosa que obliga a leer el río con atención. Impulsada solo por el viento, la navegación a vela sigue siendo una práctica que combina técnica, intuición y una relación directa con la naturaleza. En ese espacio, el Laser —una de las clases más populares y difundidas del mundo— se convirtió en la puerta de entrada para muchos navegantes, mientras que clubes históricos y establecimientos privados consolidan una tradición de aprendizaje basada en la experiencia real en el agua, en un contexto donde la actividad náutica atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento.

Ese auge se hizo visible con fuerza después de la pandemia. En la Región conformada por La Plata, Berisso y Ensenada, las disciplinas náuticas recreativas y deportivas crecieron de manera sostenida, generando una presión inédita sobre la infraestructura existente. Hoy, la demanda de amarras y perchas supera largamente la oferta: en varios clubes ya no hay cupos para asociarse ni espacios disponibles para nuevas embarcaciones, y se multiplican las listas de espera. En total, entre las tres ciudades hay 1025 amarras, de las cuales 780 corresponden a barcos —en su mayoría veleros de recreo, aunque también hay veleros de regata, motoveleros y algunos cruceros— y 245 a lanchas, principalmente cabinadas y de uso recreativo. A eso se suman 473 perchas para botes, con predominio de los par simples.

En ese ecosistema, el Laser ocupa un lugar central. Se trata de una embarcación pequeña, liviana y de manejo individual, diseñada tanto para el aprendizaje como para la competencia. Mide 4,23 metros de eslora, tiene una manga de 1,42 metros y un calado cercano a los 80 centímetros con la orza baja. El casco pesa alrededor de 58 kilos, lo que facilita su traslado y botadura desde la costa. Su diseño simple y robusto lo vuelve especialmente apto para el Río de la Plata interior, donde los vientos dominantes del noreste y sudeste, combinados con cambios bruscos asociados a frentes fríos o pamperos, exigen barcos sensibles pero resistentes. Un mismo casco admite distintos aparejos —Standard, Radial y 4.7—, lo que permite adaptar la navegación al peso y la experiencia del timonel.

Las clases de navegación a vela tienen hoy un costo estimado de entre 30.000 y 40.000 pesos por clase, aunque el valor varía según el club y la modalidad. Los cursos completos suelen extenderse entre cuatro y seis meses, combinan teoría y práctica y pueden alcanzar valores mensuales de entre 50.000 y 100.000 pesos por persona. Para manejar embarcaciones a vela y motor de hasta 20 metros de eslora en ríos interiores y en el Río de la Plata hasta el límite establecido por Prefectura Naval Argentina, se requiere la licencia de Timonel de Yate, un trámite nacional, online, con un costo aproximado de 8.000 pesos y una vigencia de cinco años. Las embarcaciones deportivas pequeñas, como el Laser, no requieren licencia individual, aunque su uso está limitado a navegación costera y no habilita cruces internacionales sin permisos especiales ni embarcación de apoyo.

En paralelo al crecimiento de la práctica, aumentaron también los costos asociados a la vida náutica. La cuota mensual para asociarse a un club varía entre los 10.000 y los 20.000 pesos, según la categoría. A eso se suma la compra del derecho de amarra, cuyo valor depende de las dimensiones del barco: en el caso de un velero de 30 pies, puede superar los 2 millones de pesos. Además, se paga una expensa mensual para el mantenimiento del espacio, que puede ir de 35 a 45 mil pesos para un velero de 20 pies y de 65 a 75 mil para uno de 35 pies. El alquiler de una percha para un bote de remo ronda los 8.000 pesos mensuales. Para quienes optan por el Laser, la ventaja es que su tamaño permite guardarlo en tierra, reduciendo sensiblemente los costos fijos.

En el mercado, un Laser usado se consigue por valores que oscilan entre 2.500 y 3.000 dólares. Un barco nuevo no homologado ronda los 4.000 dólares, mientras que un Laser homologado ILCA, habilitado para competir en regatas oficiales, cuesta alrededor de 5.500 dólares. Unidades usadas importadas desde Chile o Inglaterra pueden alcanzar los 7.000 dólares. En todos los casos, la homologación y matriculación de la embarcación debe realizarse ante la Prefectura Naval Argentina, trámite que gestiona el propietario y que habilita al barco a navegar legalmente en aguas nacionales. En el país, el astillero Río Tecna es el único con homologación oficial de clase para la fabricación de estos veleros.

El crecimiento de la náutica se refleja con claridad en los clubes. El Club Regatas La Plata, con 122 años de historia, es el más antiguo de la Región y también el que concentra mayor cantidad de embarcaciones: 420 barcos, en su mayoría veleros de recreo, además de 80 lanchas y cerca de 300 botes de travesía. Con 5.500 socios, alcanzó un punto récord y hoy mantiene listas de espera tanto para nuevas asociaciones como para el ingreso de barcos. “La demanda de perchas y amarras es nuestro principal indicador del auge de la actividad”, explica su presidente, Diego de Nicola, quien destaca una tendencia sostenida a buscar contacto con la naturaleza y una vida más ligada al río.

“Conducir un barco ayudado únicamente por el viento y aprender a dominar algo mucho más grande que uno es emocionante”

Patricio Asorey, navegante aficionado platense

El Náutico de Ensenada, con 95 años de vida, también muestra cifras en alza. Cuenta con 2240 socios y 153 embarcaciones, en su mayoría veleros de regata, y organiza algunas de las competencias más tradicionales del calendario local, como la Katz, la Cingano y la Seara. En los últimos años, el club avanzó en obras de ampliación para sumar unas 120 amarras nuevas, en respuesta a una demanda que incluso atrae a navegantes de Quilmes, San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires. El Náutico de Berisso, por su parte, con casi medio siglo de historia, dispone de 75 barcos, 40 lanchas y 30 kayak, y también opera con listas de espera. Allí, el canotaje es la disciplina que más creció, impulsada por su accesibilidad y por la posibilidad de practicarla durante todo el año.

Fuera del ámbito estrictamente asociativo, Marina del Sur aparece como una alternativa privada en Berisso, con unas 350 embarcaciones, mayormente a motor, y un perfil más orientado a lanchas, motos de agua y cruceros. Aun así, su existencia confirma un dato clave: la náutica dejó de ser una actividad marginal para convertirse en un fenómeno regional en expansión.

Historias de platenses que se sienten como peces en el agua del Río

“Desde chico me llamó la atención la navegación a vela”, cuenta Andrés Campos, navegante aficionado platense. Vivir cerca del río fue determinante: “Estoy a cinco minutos, es muy a mano”. Para él, el principal atractivo no está en la velocidad ni en la destreza deportiva, sino en el contacto directo con el entorno. “El río, el viento, las olas, el sol. Todo eso forma parte de la experiencia”, resume. Navegar en el Río de la Plata, aclara, es distinto a hacerlo en una laguna: “Es un río muy grande y cambiante, hay que tomar más precauciones. En una laguna, cualquier inconveniente suele ser más fácil de resolver”.

Esa diferencia no es solo geográfica, sino también emocional. “Las sensaciones son difíciles de describir: la libertad y el disfrute que siento son enormes”, dice Andrés Campos, que recuerda un episodio que marcó su aprendizaje: la rotura del mástil en plena navegación. “Me quedé sin vela, pero como navegamos con otros colegas, me vieron y me sacaron a remolque”. La experiencia, lejos de desalentar, reforzó una idea que repite como consejo: formarse en una escuela y no subestimar al río. “Es un lugar con condiciones hermosas para la náutica, pero hay que respetarlo”.

“El río, el viento, las olas, el sol. Todo eso forma parte de la experiencia”

Andrés Campos, navegante aficionado platense

Patricio Asorey llegó a la vela por otro camino. Fue durante la pandemia, cuando se habilitaron las actividades al aire libre. “era socio de Regatas y había empezado con kayak. Después apareció el curso de pilotín y ahí arranqué”, recuerda. El agua, explica, siempre fue un “llamador”, incluso con un efecto terapéutico. “Hay algo cautivante en la vela, en el viento, en ese artefacto que es un barco”, dice, buscando palabras para explicar una fascinación que, admite, no es sencilla de traducir.

Para Patricio, navegar a vela implica enfrentarse a una fuerza muy superior. “Conducir un barco ayudado únicamente por el viento y aprender a dominar algo mucho más grande que uno es emocionante”, asegura. La comparación que encuentra es casi primitiva: “Es como domar un animal”. Y el escenario elegido no es casual. “Siempre navegué en el Río de la Plata, un río muy vilipendiado. No tiene el color del Caribe, pero no es el más contaminado. Además, arrastra todo hacia el mar”. Más allá de los debates ambientales, destaca su complejidad: bancos de arena, balizamiento, navegación nocturna. “Por algo muchas veces se buscan capitanes con experiencia específica en este río”, afirma.

El Laser ocupa un lugar central en su recorrido. “Es una clase olímpica, liviana, fácil de transportar. Eso es clave”, explica. Diseñado para una sola persona, es “mucho más ágil, veloz y dinámico” que otros barcos escuela.

También huibo otras experiencias exigentes que quedaron grabadas en uno de los momentos más intensos de su vida como navegante: el regreso nocturno desde Colonia, con ráfagas de más de 30 nudos. “Me tocó timonear varias horas. Sentí miedo, claro, pero también una enorme sensación de logro”, recuerda. La tranquilidad del capitán fue, dice, decisiva: “Si el capitán está tranquilo, la tripulación lo está”.