Ocurrencias: viajes controlados y viajes descontrolados

Fue una semana con excursionistas aprovechadores que acumularon millas y sospechas para poder darle un recreo reparador a esa gente que se desloma por darse el gusto.

Lo de Manual Adorni, ese vocero sobrador, prepotente y soberbio, ha entrado en tiempo de descuento. Está en medio de un partido bravo que se juega en cancha embarrada y obliga a constantes alargues para poder saber quién gana: si el hombre que dice que tiene todo en regla, pero no muestra nada, o el que hizo ese raro viaje Punta del Este, un paseo para pocos que lo terminaron pagando muchos.

Cuando se investiga a funcionarios por plata dulce, siempre aparecen excusas insólitas. Lo de conseguir a precio de ganga un súper departamento en un barrio residencial de caballito, no es una rareza. Pero que las vendedoras hayan solicitado un crédito hipotecario para que el comprador pueda pagarlo, es poco creíble o un verdadero ejemplo de confianza y de buena vecindad de la gente de Caballito. Adorni tiene la ventaja de mirarse en un espejo de la actualidad donde se reflejan andanzas millonarias y descaradas de Tapia y Toviggino, que se premiaron generosamente porque la Selección ganó el Mundial. A partir de allí, se cansaron de golear. Lo de ellos es (¿o seguirá siendo?) un festejo interminable y subvencionado que corona a la impunidad como la verdadera súper campeona eterna en Argentina. El vínculo de aviones y funcionarios es un maridaje misterioso de larga data. Los ejemplos escandalosos, abundan. Adorni, eso sí, tiene por delante un fixture complicado y debe envidiarle a la AFA la posibilidad de elegir jueces amigos en cada fecha. Mientras tanto, todo el gabinete desfila varias veces al día para abrazar y darle ánimo a su jefe viajero.

LOS ANESTESISTAS

Los otros personajes que fueron noticia pusieron al desnudo una realidad gravísima y perversa. Se trata de esos anestesistas (no son todos, pero tampoco son tan pocos) que robaban drogas en sus hospitales para amenizar lo que llamaban “viajes controlados”, algo así como reuniones festivas, surtidas y concurridas, un encuentro costoso, en todo el sentido de la palabra, donde se vivía en los bordes y se desafiaba a los excesos de cualquier formato. Uno de los anestesistas controladores murió por sobredosis. La noticia estremece: estaba pasado de droga pero tenía que ir a las pocas horas a ejercer como profesional en un quirófano. ¿Cuántas veces prestó servicio en esas condiciones? Esta siniestra trama es material inmejorable para producir una serie de suspenso y horror que explora zonas realmente oscuras donde despunta la plata, el deseo enfermizo, el desafío y la muerte.

¿Qué hacen los jefes de ampollas de los centros sanitarios? ¿Nadie controla?

¿Qué está pasando con los anestesistas, profesionales clave en la sala de operaciones? ¿Qué hacen los jefes de ampollas de los centros sanitarios? En los sanatorios todos sacan lo que quieren pero nadie controla. ¿Habrá que hacer un antidoping antes que se calcen la bata y los guantes? De tanto anestesiar gente en camilla, estos profesionales desquiciados habrán encontrado alguna excitación extra contemplando dormilonas disponibles. Por eso montaron esta empresita de viajes controlados (por ellos), ideal para quienes tientan el peligro buscando nuevas intensidades. La necrofilia es todo un desvío enfermizo de quienes eligen tener relaciones sexuales con gente muerta. El colmo se vio en Francia con ese marido y padre de familia que invitaba al primero que encontraba en la calle y le ofrecía gratuitamente su casa y su mujer, bien desnuda y bien anestesiada, mientras él filmaba y disfrutaba. La taimada relación entre seres inconscientes y el sexo parece potenciarse, porque se descubrió que no son pocos los anestesistas fiesteros que sustraen drogas apropiadas para organizar esos viajes. Tampoco les faltaban curiosas que se prestaban gustosas a vivir una experiencia que prometía sueños satisfechos a dormilonas comedidas. Además, le aseguraba algún éxtasis bien cobrado a estos anestesistas que las prefieren inertes y acostadas.

Freud decía que el sueño es un cumplimiento de un deseo reprimido, pero no se metía a teorizar sobre el provocador y el mirón que se satisface activando y presenciando la extraña sensación de querer otorgarle, a esa muerte aparente, la chance de poder gozar con mujeres en pausa.

ARTEMIS II

Frente a estos viajeros aberrantes o aprovechadores, se vivió en la semana, como otra auténtica hazaña del hombre, la trepada colosal del Artemis II, esa nave espacial, sin colados, que anda correteando por el cielo, tratando primero de robarle algún secreto a esa nada inmensa y callada, y después, de poner a prueba una vez más la sed del hombre por explorar lo desconocido.

Ahora que las cercanías se han vuelto tan ásperas y tan llenas de zozobras, esa tripulación quizá se ilusione con poder descubrir un mundo más parecido a sus sueños. En algunas de las bellas Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, despuntaba este afán imaginario por una desconocida lejanía llena de silencio, enigmas y esperanzas A veces uno cree que los astrónomos y las religiones nos mandan estos consuelos para que nuestro tránsito por este planeta gastado y conocido, mantenga esa ilusión como una referencia alentadora.

El Artemis II está rondando la Luna para recorrer sus misterios y seguir familiarizándonos con ese viejo conocido. Su objetivo es llegar a saber algo más, vagabundear por ese terreno inacabable, poder mirar desde lejos a nuestro planeta bombardeado y espiar de cerca una de las casitas de Dios. O tendrá razón el descreído de Cioran: “Si Dios creó el mundo fue por temor a la soledad; esa es la única explicación de la creación. Nuestra razón de ser, la de sus criaturas, consiste únicamente en distraer al Creador”. Ahora, quizá el Artemis II lo estará distrayendo.