Boleta Única: proyecto libertario con críticas y rechazo peronista

La Libertad Avanza volvió a presentar en la Legislatura un proyecto para avanzar con la utilización de la Boleta Única Papel (BPU) para la elección de categorías provinciales a partir de los comicios del año próximo.

La insistencia libertaria choca contra la resistencia del peronismo que insiste con mantener la boleta sábana y con las presentaciones de otros sectores de la oposición que también persionan por la BUP.

LLA había presentado en proyecto de Boleta Única en 2024, pero nunca se trató. Por eso, volvió a presentar una iniciativa idéntica, que implica que gobernador, legisladores, intendentes y concejales deban elegirse con ese instrumento. Pero lo hizo acompañado de críticas y reproches a otros sectores opositores a los que trató de “oportunistas” por promover el mismo debate.

Desde el espacio libertario apuntaron contra los sectores políticos que ahora “pretenden colgarse” de la iniciativa, según indicaron. Pareció un tiro por elevación al radicalismo, que acaba de presentar un proyecto similar en la Cámara de Diputados.

El presidente de LLA de la Provincia, Sebastián Pareja, sostuvo en ese sentido que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor, impulso legislativo y éxito comprobado”.

El jefe libertario no identificó a esos sectores, pero en los últimos días el radicalismo presentó una propuesta propia de BPU. “La Boleta Única fue promovida y defendida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o directamente eran funcionales al statu quo. Subirse ahora a esa agenda es querer reciclarse políticamente”, agregó en ese sentido el jefe libertario.

MODERNIZACIÓN

En esa misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense Juan Osaba (LLA) afirmó que “modernizar el proceso electoral y limitar las prácticas oscuras del clientelismo político es importante y es el objetivo de La Libertad Avanza. Tiene que ser tomado en serio, no como en algunos sectores oportunistas que intentan lucrar políticamente con el tema. Acá hay que llevar transparencia a los procesos electorales. En definitiva, es transferir el poder desde las estructuras hacia el ciudadano ”.

Como informara este diario, un sector del radicalismo salió a apurar la discusión por una reforma electoral en la Provincia que contemple, entre otros aspectos, la instrumentación de la Boleta Única.

La decisión de empujar el debate se acordó durante un encuentro del que participó el senador nacional Maximiliano Abad y los legisladores de su sector Diego Garciarena y Nerina Neumann.

“Lo que estamos planteando no es una discusión menor ni una agenda de coyuntura. Es una discusión de fondo sobre la calidad de nuestra democracia en la provincia de Buenos Aires”, dijo Garciarena. Y añadió: “El sistema electoral bonaerense quedó viejo frente a las demandas de la sociedad”.

“En ese marco, creemos que la Boleta Única de Papel es una herramienta clave. No es una bandera partidaria, es un instrumento que ya funciona en muchas provincias y países, y que le simplifica la vida al votante, garantiza que toda la oferta electoral esté presente y reduce costos”, señaló.

Los radicales no sólo impulsarán proyectos de ley sino que además están organizando para el 14 y 15 de abril una jornada con especialistas en el tema y distintas fuerzas políticas para debatir los alcances de la reforma.

Además de la BUP, una de las ideas en danza es que las Primarias dejen de ser obligatorias para aquellas fuerzas o alianzas que no tienen contiendas internas. Esta última reforma también es promovida por la Coalición Cívica.

FRENO A LAS REFORMAS

En medio de las versiones de que se buscará avanzar en cambios en el sistema de votación de cara a las elecciones de 2027, el massismo promovió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para prohibir cualquier tipo de reforma política durante los años electorales.

El objetivo de su proyecto es garantizar la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral y evitar que las reformas “tengan como motivación conveniencias o intereses electorales de quienes poseen o puedan lograr mayorías legislativas”.

“Se debe proteger la institucionalidad de la República y de la Provincia y, en ese sentido, las elecciones deben realizarse en un marco estable y predecible, sin cambios oportunistas en las reglas que generen incertidumbre en el cuerpo electoral con la consecuente pérdida de legitimidad y de confianza del sistema ante la ciudadanía”, sentenció el diputado Ricardo Lissalde.

Durante la primera mitad del 2025, la Legislatura introdujo varios cambios vinculados al tema electoral.

En abril sancionó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) solo para ese año y en mayo se modificaron los plazos para darle más tiempo a la Junta Electoral de revisar las presentaciones de boletas y candidatos de cara a los comicios del 7 de septiembre que se despegaron de los nacionales.