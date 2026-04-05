Se conocieron por una “app” en pandemia y hoy van a ser padres

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Julieta y Alejandro son dos vecinos de la Ciudad que se encontraron durante el aislamiento y que hoy esperan su primer hijo. Testimonios que van de primeras citas que duraron días a tener un proyecto en común
Alejandro Alfonzo
Alejandro Alfonzo
Julio de 2021 y el mundo todavía olía una pandemia. Las aplicaciones de citas habían reemplazado a los bares, y los “matches” eran, para muchos, la única forma de conocer a alguien nuevo. Fue en ese contexto que Julieta y Alejandro se cruzaron por primera vez en una pantalla.
Lo cierto es que ninguno de los dos estaba buscando, exactamente, lo que encontró.
“Nos bajamos la 'app' de citas los dos porque nuestros amigos nos empujaron a hacerlo”, recordó Julieta en diálogo con EL DIA.
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Una noche en el Duhau
Era fines de mayo de 2021. Julieta estaba con amigas cuando vio su perfil. "Recuerdo que dije: miren este chico. Era un pibe que hacía arco. Eso me llamó la atención", rememoró. Ella, además tiene registro exacto del momento en que todo comenzó: el 27 de mayo de ese año intercambiaron el primer mensaje por WhatsApp. “Tengo toda la conversación guardada”, dijo ella.
Estuvieron dos semanas hablando antes de verso. Él la invitó a cenar a su casa. Julieta, que tenía planeado irse a la Costa, le dijo que no. Pero los aviones cambiaron. "Al final no me fui, me quedé. Le dije: no viajo, ¿querés que nos juntemos el viernes? Y me dijo: venite", contó.
El trato era simple: él cocinaba, ella llevaba el postre.
Llegó cerca de las 21. Antes de salir le dijo a su papá entre risas: “Hoy tengo una cita con un señor”, haciendo alusión a una diferencia de edad de 10 años.
La cena se amplía. Charlaron hasta las 3 de la mañana. En un momento, Alejandro estaba al baño y antes de que ella se fuera le preguntó si quería quedarse a dormir. “Es tarde, me da cosa que te vayas”, dijo. Julieta no respondió de inmediato. Sus amigas, a las que había prometido ir a dormir, ya le habían avisado que se acostaban. Les contó lo que pasaba. La pregunta fue directa: ¿te da buena espina el chico? “Re bien”, les dijo. Y se quedó.
“Yo soy con Julieta como cuando estoy solo, con mis amigos o con mi familia. Es todo muy natural”
“Siempre hablamos de la imagen mía de pijama esa primera noche, como si estuviésemos años de novios”, relató Julieta. A la mañana siguiente desayunaron y ella se fue.
Pasaron dos semanas hasta el segundo encuentro. Esta vez, Julieta se quedó tres días. "Los dos hacíamos home office. Yo era pastelera y si no tenía pedidos me quedaban", expresó.
La relación fue avanzando sin que ninguno de los dos lo planificara demasiado. Julieta venía de seis años de pareja y llevaba un año sola. “No estaba buscando ponerme en una relación estable con nadie”, reconoció. Alejandro también arrastraba lo suyo.
El momento en que todo quedó dicho fue casi un accidente. Estaban hablando en la cama, él hizo un chiste, ya ella se le escapó un “te amo”. “Me dice: ¿qué me dijiste? Y yo me quedé paralizada”, recordó.
A los ocho meses, lo presentó a sus padres. Después vino el asado y luego un viaje a San Clemente los cuatro juntos. "Esa fue la primera convivencia familiar. Siempre fue todo muy natural", insistió.
Tras años de relación, en noviembre de 2024, Alejandro terminó de refaccionar el piso de arriba de su casa. La idea era que vivieran juntos. Julieta tenía claro que quería llevar su propia cama. Un día la llevó, sumó un sillón nuevo, y se instaló. "Obvio que era algo hablado, pero fue un tanto improvisado. Me quedó, como la primera vez", contó.
"Estamos súper conectados. Aunque hay peleas nuestro faro es siempre tirar para adelante"
Hoy están esperando un bebé. Julieta tiene cinco meses de embarazo. “Desde que supimos que vamos a ser papás estamos mucho más unidos, enamorados y ansiosos por todo lo que se viene”, dijo.
Alejandro, en diálogo con este diario, lo explicó a su manera, con una sencillez que parece el mejor resumen de lo que construyeron: "Yo soy con Julieta como soy cuando estoy solo, cosa que no pasa muchas veces. Cuando uno está con la persona que le gusta, hace una especie de parafernalia que no siempre es la realidad. Con ella siempre fui como soy con mis amigos, mi familia, o cuando estoy solo".
Julieta agregó: “Estamos súper conectados. Y si bien tenemos nuestros roces como cualquier pareja, nuestro faro es siempre tirar para adelante”.
Un algoritmo los cruzó. El resto lo hicieron ellos.
POR MES*
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