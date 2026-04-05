El “overshooting” de la pobreza es lo que explica su caída

Para los economistas, el concepto de overshooting es muy familiar. Se utiliza profusamente en el análisis de las dinámicas de las devaluaciones cuando se produce un incremento en la oferta de dinero. Surge de un paper escrito por Rudiger Dornbush en 1976 que se llama precisamente “Expectativas y dinámica del tipo de cambio”.

Básicamente dice que cuando hay un aumento de la oferta monetaria comienza una carrera inflacionaria donde el tipo de cambio pica en punta mientras que los precios mueven con retardo y pican por detrás. Entonces, en el sprint hay devaluación real porque el tipo de cambio va primero y los precios detrás. A la mitad de la primera vuelta, los precios agarran más velocidad y el tipo de cambio se empieza a desinflar haciendo que el tipo de cambio real tienda a bajar.

Ejemplifiquemos con un caso hipotético. El dólar está clavado desde octubre de 2025 en $1.400 con una tasa de inflación mensual de cerca de 3%. Esto implica que si el dólar se ajustara por inflación hoy debería ser $1.600. Dado el cepo a las empresas y la intervención del Banco Central en la tasa de interés, es de presuponer que el valor $1.400 es artificial. Si de golpe se elimina el cepo y la intervención en la tasa de interés, el dólar saltaría. A qué valor nadie lo sabe, pero bien podría ocurrir que llegue hasta $1.800 y luego, dada que las expectativas son positivas gracias al equilibrio fiscal y el ordenamiento monetario, el dólar bajaría a $1.600.

Hubo overshooting cambiario. El dólar saltó a $1.800 y luego bajó a $1.600.

El caso de la POBREZA

En el 2° trimestre del 2023 la pobreza era de 42% de la población en una sociedad con instituciones económicas reprimidas y la inflación acelerada. Llega el presidente Milei y libera las instituciones económicas lo que acelera aún más la inflación. Esto hizo que los precios de la Canasta Básica Total (CBT) picara en punta respecto de la principal fuente de ingresos de los hogares pobres que es el salario informal. Así entonces la pobreza saltó a 53% en el 1° semestre del 2024.

Como las expectativas económicas comenzaron a ser positivas, los precios de la CBT siguieron creciendo, pero a menor velocidad, entonces los salarios informales pasaron al frente en la carrera. En el 2° semestre del 2024, los salarios informales crecieron 4% mensual por encima de la CBT y la tasa de pobreza bajó a 38%. En el 1° semestre del 2025 los salarios informales crecieron 5% mensual por encima de la CBT y la tasa de pobreza bajó a 31%.

En el 2° semestre del 2025, los precios de la CBT se acercaron a los salarios informales, sin poder pasarlos, por esto es que los salarios informales crecieron sólo 1% mensual por encima de la CBT. De aquí que la tasa de pobreza siguió bajando, pero poco. Bajó al 28% informado por el Indec.

Hubo overshooting de la pobreza. Con la liberalización de las instituciones económicas la CBT picó en punta y los salarios informales por detrás haciendo crecer la pobreza a 53%, pero en la segunda mitad del 2024 los salarios informales pasaron al frente en la carrera y siguió en punta hasta el 2° semestre del 2025 que la pobreza baja a 28%.

¿Cómo sigue la carrera? Como en toda carrera, no se sabe hasta que bajen la bandera. Por eso comienzan las apuestas.

Algunos vaticinan que, como la tasa de inflación mensual viene en ascenso y la guerra en Medio Oriente hizo crecer el precio de la energía, en el 1° semestre del 2026 los precios de la CBT van a superar a los salarios informales. Esto implica que la pobreza va a volver a subir. Pero poco porque la CBT no pica en punta sino que pasó a los salarios informales y éstos van ahora pegados atrás de la CBT en la “chupada”.

Si se mantiene la situación actual donde los salario informales siguen creciendo por encima de la CBT vamos a ver que la pobreza seguirá bajando. Pero poco porque la CBT viene pegada atrás en la “chupada”.

Con lo cual, el resultado de la carrera en el 1° semestre del 2026 es incierto pero se puede decir que la pobreza se ubicará entre 25% y 30%.

¿Y cómo hacemos para que la pobreza baje, digamos, al 5%?

En este caso tenemos que lograr que los pobres dejen de correr con salarios informales y pasen a correr con salarios formales. Los salarios formales le sacan una vuelta a la CBT.

Pero para esto se necesita que la economía crezca sostenidamente para multiplicar la creación de empleos formales y que mejore sustancialmente la calidad de la educación para que la gente pueda subirse a los empleos formales para correrle a la CBT.

Esta ya es una carrera de Fórmula 1. Bastante más compleja y sofisticada.