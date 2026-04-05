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El Gobierno se prepara para comprar dólares de la cosecha y dice que $1.400 “es un techo” para la cotización

El Gobierno se prepara para comprar dólares de la cosecha y dice que $1.400 “es un techo” para la cotización

El gobierno busca acumular dólares / web

Leandro Gabin

5 de Abril de 2026 | 02:42
Edición impresa

Luis Caputo planteó un debate insalvable en la Argentina: el del valor óptimo del dólar. Que el tipo de cambio está “atrasado” parece ser un secreto a voces. El mismo Caputo dijo, en octubre de 2025, que se “sentía cómodo” con el dólar a $1.500 (el valor de ese entonces). Pero el inicio de año marcó otra realidad y se apreció. Según cálculos internos que realizan en el Banco Central que maneja Santiago Bausili, la apreciación cambiaria del peso contra el resto de las monedas con las que comercializa la Argentina es del 11,2%. De ese encarecimiento “relativo” de la moneda, 6,2% se produjo en marzo cuando las monedas de la región se devaluaban y el peso argentino se fortalecía. Incluso, a pesar de lo que dijo Caputo, no parece que el mercado (o alguien) esté viendo una devaluación: los contratos de dólar futuro a diciembre marcan valores de $1.677.

Abril es un mes clave: comienza a sentirse con más fuerza la liquidación de los dólares de la cosecha gruesa. Estiman fuentes oficiales que podrían entrar, solo por esas ventas, alrededor de US$ 3.000-4.000 millones mensuales a partir de abril (y mayo y junio). Según la Bolsa de Comercio de Rosario, para todo el 2026, se estima una liquidación total del agro cercana a los US$ 34.530 millones. En marzo, el complejo exportador liquidó más de US$ 2.000 millones, con un salto de 57% mensual y una mejora de 8% interanual. En el acumulado de 2026, ya vendieron US$ 5.172 millones.

“El dólar a $1.400 es un techo”, dicen en el Banco Central hablando de lo que viene. Esto es: la sobreoferta de divisas que se viene va a hacer que la mesa de dinero oficial tenga que comprar más dólares para que el tipo de cambio no caiga mucho. Hay una discusión, ya zanjada, entre Bausili (en realidad, Luis Caputo, su ex socio en Ankler) y Javier Milei: cuánto hay que dejar caer el dólar.

DEJARLO CORRER HACIA ABAJO

El Presidente es quien públicamente ya dijo que prefiere dejarlo correr hacia abajo. De ahí la frase en el “Argentina Week” al titular del BCRA de que controle los pesos que emite para comprar dólares para que no se vayan a la inflación. Milei también es más proclive a que pierdan plata aquellos que apostaron por una devaluación pero el equipo económico y el BCRA lo convencieron de que abandonara la estrategia “castigadora”.

El ministro de Economía lanzó que si no fuera por las compras de US$ 100 millones diarios (en realidad, el promedio de marzo fue US$ 84 millones), el tipo de cambio se hubiera caído a $1.100. Ahora, con la mayor abundancia que vendrá, el Central tendrá que comprar “alrededor” de 200 millones por día para que el tipo de cambio no ceda mucho más. Esa es una estimación de un banco privado líder, que prevé compras por alrededor de US$150-200 millones diarios (promedio). El razonamiento de la entidad es elemental: si bien el Central lleva comprados más de US$ 4.400 millones en el año, en las arcas oficiales quedaron menos de US$ 1.000 millones. El famoso “compra pero no acumula”.

LA MANTA ES CORTA

Caputo y el equipo económico no están tan en desacuerdo con una baja del tipo de cambio, pero saben que la manta es corta: después de la abundancia, en el segundo semestre del año la oferta caerá. Y hay un análisis político que ya hacen en Casa Rasada: ¿cuándo empieza a jugar la cuestión electoral, que será la constante del 2027? “No quieren que el rebote del dólar, que lo va a haber después del primer semestre y más aún en el tercer trimestre, sea muy fuerte. Por eso quieren que no caiga tanto porque si lo dejan caer, cuando repunte, la sensación es que subió mucho. Aprendieron de lo que pasó en 2025”, afirma un consultor que pasó por el BCRA durante la era macrista.

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La consultora de Daniel Marx, Quantum Finanzas, dice que la capacidad del BCRA de seguir comprando divisas durante el resto del año será función de la liquidación por el saldo comercial (particularmente agrícola), pero también de las liquidaciones de las deudas en moneda extranjera que haya tomado el sector corporativo. Calcula que tanto la deuda aún no liquidada que tomó el año pasado y principio de este, lo que no se liquidó ascendería a US$ 4.000-5.000 millones. Además de flujos adicionales de inversión extranjera directa de no residentes, entre otros potenciales oferentes de divisas. Otros consultores sitúan el monto que no se liquidó en niveles mucho menores, en torno a US$ 1.500 millones. Se verá.

Lo cierto es que el escenario de los próximos meses para el Gobierno es el de administrar la abundancia de dólares. Ni siquiera los casi US$ 5.000 millones que demandaron los ahorristas para atesorar en el primer bimestre del año hizo mella en las mega compras del Central y una caída del tipo de cambio nominal. Pero la pregunta volverá a ser la misma: ¿es el tipo de cambio que necesita la economía argentina para que no se fundan los sectores perdedores del modelo? ¿O en realidad terminará de “extinguirlo” y acelerará la transformación productiva de la Argentina? Con lo dichos de Caputo sobre los que piden más devaluación, pareciera claro lo que piensa el Gobierno.

 

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