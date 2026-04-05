Ni en Semana Santa se toman una tregua los ladrones en Zona Norte

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La inseguridad no se detiene ni siquiera en los fines de semana largos en localidades de la Zona Norte platense como Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
Con diversas modalidades delictivas, como lo viene reflejando este diario, en el último tiempo proliferaron en esas zonas los robos tanto en viviendas como en comercios.
Y en la madrugada de ayer, fue una comerciante de Villa Elisa quien padeció esa inquietante realidad.
Así lo confirmó en la tarde de ayer a EL DIA Karina (52), la mujer damnificada.
Según relató, “estábamos durmiendo con mi pareja en su casa de calle 50 entre 17 y 18 (de Villa Elisa), cuando luego de romper un alambrado, me robaron la moto, que la había dejado en el garaje”.
Precisó que se trata de una Corven Energy 110, modelo 2020”.
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Enseguida, reveló también que el rodado que le sustrajeron “es mi herramienta de trabajo”, en virtud de que la damnificada se dedica a “la venta de ropa en distintos comercios del rubro” y utilizaba a su moto para efectuar los traslados.
Karina dijo que ignora en qué momento de la madrugada se produjo el ilícito, porque “llovía y no escuchamos nada”.
Asimismo, mencionó que “para colmo había mucho ruido en el barrio debido a que se alquiló a jóvenes una quinta para hacer una fiesta”.
“Entre la música alta, los gritos y hasta una pelea que nos contaron que hubo a botellazos, imposible darnos cuenta de que se habían metido acá a robarme la moto”, consignó luego la mujer.
No descartó que “algunos de los que fueron a esta fiesta, que no son de esta zona, tengan vinculación con este robo, porque la gente del barrio es tranquila”. Por último, citó que “subí la foto de la moto en el Instagram, en Facebook y en mi estado de WhatsApp”.
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