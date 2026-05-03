La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

HOY

MÚSICA

Trío Mouján Romero Manzano.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el trío integrado por Federico Mouján en violín; Pablo Romero en violoncello y Laura Manzano en piano. Interpretarán obras de W.A.Mozart y Brahms.

Peña de las Bellas Artes.

Ciro Rolón.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 N° 879 entre 12 y 13. Antes de iniciar su gira europea, el pianista ofrecerá un programa integrado por obras de Beethoven; Alexander Scriabin; Manuel Ponce y de Frédéric Chopin.

Zita dúo tango.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Adrián Martínez (bandoneón) y Diego Graciosi (piano). Músicos invitados: Daniela Rey (flauta traversa); Federico Jaureguiberry (saxo alto). Tango instrumental. A la gorra.

Canciones de cisterna.- A las 17.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Esteban Rimsky.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, concierto de órgano.

CINE

La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.

Vampiros.- A las 20:30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de John Carpenter.

Nuestra tierra.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lucrecia Martel.

Good bye, Dragon Inn.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tsai Ming-Liang.

TEATRO

Bye Bye.- A las 20 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

Contra el Amor.- A las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler. Dirección: Andrea Hamame

El fondo del secreto.- A las 19.30 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 47, de Griselda Gambaro, con dirección de César Palumbo.

Primera noche.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, a cargo de Grupo Lumbrera.

INFANTILES

Pinocho.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer, en el marco del ciclo infantil.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música original de Tato Finocchi, y libro y dirección de Gastón Marioni.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

May the 4th be with you: La Plata.- A las 19 en Estudio Funk, 47 nº 1082, celebración de la previa al Día de Star Wars con coleccionismo, música en vivo, personajes, make up y videojuegos, concurso de cosplay, ilustración en vivo.

LITERARIAS

Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 número 1372, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de la Primera Mateada del año, encuentro literario musical. Entrada libre y gratuita.

“Tanguito mío”