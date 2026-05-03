Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias

Decano de FAU-UNLP

Las siguientes líneas no pretenden una confrontación de opiniones —todas respetables— respecto a la última elección de la presidencia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por el contrario, me permito dudar respecto a que el consenso sea sinónimo de pensar todos igual o lo mismo. Podemos considerar, en cambio, que distintas miradas encuentren representación en un grupo de personas que gestiona buscando puntos de encuentro, manteniendo las diferencias en una búsqueda de consensos que, en ocasiones, puedan no alcanzarse.

Resulta necesario expresar que el consenso alcanzado es emergente de los procesos electorales de cada uno de los claustros (Profesores, Docentes, Estudiantes y Nodocentes) en cada una de las Facultades y unidades académicas en el ejercicio pleno de la política universitaria. Desde la Reforma Universitaria de 1918, este acuerdo representa la madurez democrática y la capacidad de transformar la pluralidad de voces en una acción colectiva legítima.

Emblema de la Reforma

En ese marco, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) surge como una de las representaciones más cabales de la Reforma en el sistema universitario nacional y latinoamericano. Esta pertenencia no es solo un enunciado ideológico o conceptual, sino que se manifiesta en el desarrollo práctico de sus lineamientos, los cuales definen su funcionamiento académico y su compromiso con la Sociedad.

La FAU se organiza con el conjunto de estudiantes como centro del sistema. La libre elección de cátedras es una estrategia pedagógica determinante que permite que cada trayecto curricular se desarrolle con libertad de elección de propuestas, cuerpos docentes y horarios. Pero, fundamentalmente, implica que cada estudiante realiza una evaluación implícita y explícita mediante su elección, validando o interpelando las propuestas académicas sobre las cuales diseña su propio trayecto curricular de formación hasta la graduación.

Esta libertad se sustenta en calidad institucional y académica que implica que nuestras cátedras sean designadas mediante Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes, además de implementar la evaluación periódica de los cargos y de las propuestas pedagógicas.

Los resultados de este modelo son tangibles, aulas con mayor presencia estudiantil, tasas de egreso superiores al 45% y un reconocimiento académico expresado en becas, concursos y premios nacionales e internacionales obtenidos por estudiantes y por integrantes del cuerpo docente. En la FAU, convergen la oportunidad de acceso, las estrategias de acompañamiento para el trayecto y la calidad en el egreso.

Este camino de autonomía y crecimiento pensado e implementado desde la recuperación democrática, consolidado a partir de su fortalecimiento continuo ha sido acompañado de manera sostenida por la Presidencia de nuestra Universidad. Gestionar una institución de estas dimensiones es una tarea compleja; que debe dar respuesta a requerimientos de la Sociedad en general y de las unidades académicas en particular. En el caso de nuestra Facultad, los aportes en infraestructura y el fortalecimiento de los recursos humanos han sido fundamentales.

Contexto social

Interesa considerar también el contexto. Nos insertamos en una región que alberga el mayor índice de pobreza de la Provincia de Buenos Aires. Ante este escenario, la UNLP actúa institucionalmente con políticas activas de inclusión: estrategias de alimentación, albergue, transporte, vivienda y becas. Este es, justamente, un posicionamiento político y ético sustancial.

Es un accionar que contrasta con un modelo nacional que parece no comprender la necesidad de fortalecer lo esencial. En nuestro territorio local, las dificultades son estructurales, aproximadamente el 40% de las familias de nuestra ciudad aún no tiene acceso al servicio sanitario básico, reconocido como un derecho humano fundamental.

En este contexto complejo, la Universidad pública no solo se desarrolla, sino que aporta para transformar esa realidad. El denominador común entre el proyecto de la Presidencia de la UNLP y el de la FAU es ubicar la relevancia del estudiante, la generación de conocimiento, la investigación y la extensión con compromiso social, razones de ser de la institución. La convergencia la encontramos en ese pensamiento y en ese accionar, con diferencias hacia los acuerdos y la voluntad de construir sobre las coincidencias, interpretando que la verdadera oportunidad de la Universidad reside en su responsabilidad con la comunidad que la sostiene.