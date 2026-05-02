Un grupo de jóvenes de Los Hornos llevó adelante este sábado por la tarde una jornada solidaria en Plaza Moreno, donde ofrecieron cortes de pelo gratuitos a personas en situación de calle y compartieron café con medialunas.

La iniciativa, que comenzó hace aproximadamente un mes, es impulsada por adolescentes de entre 14 y 17 años que se organizan para brindar este servicio en el centro de La Plata. En esta oportunidad, la actividad se desarrolló entre las 14:30 y las 18.

El grupo está integrado por Caín López, Juan Rabe, Benicio Vera y Joaquín Bordón, quienes también difunden cada jornada a través de redes sociales bajo el nombre @estilo_143.

Según explicaron, la propuesta surgió luego de haber realizado un curso de barbería con Leonel Quesada en un local del barrio. A partir de esa experiencia, decidieron trasladar la práctica al espacio público y sostener encuentros solidarios abiertos a la comunidad.