Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

En La Plata, jóvenes peluqueros realizaron cortes solidarios en Plaza Moreno

En La Plata, jóvenes peluqueros realizaron cortes solidarios en Plaza Moreno
2 de Mayo de 2026 | 19:25

Escuchar esta nota

Un grupo de jóvenes de Los Hornos llevó adelante este sábado por la tarde una jornada solidaria en Plaza Moreno, donde ofrecieron cortes de pelo gratuitos a personas en situación de calle y compartieron café con medialunas.

La iniciativa, que comenzó hace aproximadamente un mes, es impulsada por adolescentes de entre 14 y 17 años que se organizan para brindar este servicio en el centro de La Plata. En esta oportunidad, la actividad se desarrolló entre las 14:30 y las 18.

El grupo está integrado por Caín López, Juan Rabe, Benicio Vera y Joaquín Bordón, quienes también difunden cada jornada a través de redes sociales bajo el nombre @estilo_143.

Según explicaron, la propuesta surgió luego de haber realizado un curso de barbería con Leonel Quesada en un local del barrio. A partir de esa experiencia, decidieron trasladar la práctica al espacio público y sostener encuentros solidarios abiertos a la comunidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA

A 144 años de la ley que fijó la creación de La Plata

Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento

Estudiantes visita a Platense y quiere terminar en lo más alto: hora, formaciones y TV

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

“Maestro de la medicina”: pesar por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

Pereyra pone lo mejor ante Argentinos Juniors

VIDEO.- Motos y disparos sembraron terror vecinal en un barrio de La Plata

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12

FOTOS | Etcheverry festejó en la calle sus 116 años
Últimas noticias de La Ciudad

Realizan este domingo una nueva edición del desfile de mascotas en Plaza Azcuénaga

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%

La Plata despide a Atilio Molinari, el vecino que encontró la receta para ser feliz

Una masa de aire polar se instaló este finde en La Plata: frío, ráfagas de viento y crecida del Río de La Plata
Policiales
VIDEO. Violento intento de robo a plena luz del día en La Plata: atacaron a una mujer para robarle el auto
VIDEO.- Otra madrugada violenta en La Plata: un hombre fue perseguido, golpeado y apuñalado
Otro accidente este sábado en La Plata: una joven ciclista terminó herida tras chocar con una moto en la 32
Choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó dada vuelta y hubo varios heridos
Conmoción en La Plata: encontraron muerto a un hombre a metros del Camino Belgrano
Espectáculos
Cuernos, divorcios y matrimonios por conveniencia
Pampita separada: "No me lo esperaba, me vine a Miami a pasar las penas"
Música, cine, teatro y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Ricardo Arjona hizo vibrar el Movistar Arena durante su primera noche en Argentina
Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso
Información General
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?
Deportes
Schalke 04 logró el ascenso a la Bundesliga y contó con la participación del ex Lobo Felipe Sánchez
Franco Colapinto tuvo una gran actuación en la clasificación y largará 8° en el GP de Miami
Boca le ganó 2 a 1 a Central Córdoba en Santiago del Estero
Franco Colapinto terminó 10° en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
Estudiantes visita a Platense y quiere terminar en lo más alto: hora, formaciones y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla