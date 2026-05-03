Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
Chicos, barberos y solidarios: le cortan a gente en situación de calle
Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov
Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias
Aulas platenses, en crisis: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Que sí se corte: el telemarketing no deseado, un dolor de cabeza
Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar
Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias
La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio
Créditos UVA vs. alquileres: quién gana en el bolsillo mensual
Ajuste en tensión: la recaudación cae y el gasto energético, presiona
“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima
“Al borde de la invasión”: ahora Trump amenaza con tomar Cuba
Caos y terror en dos barrios y un ataque antisemita en la zona
Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo
Menos subsidios a la luz y el gas, y más usuarios que pagan la tarifa plena
Una rebelión contra el gobernador de Tierra del Fuego y conflicto en el PJ
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras ser imputado por el homicidio en Los Hornos, el joven señalado como autor del ataque a Luis Cubilla se llamó al silencio durante la indagatoria ante el fiscal Almirón. La autopsia ratificó la letalidad de la estocada
El crimen de Luis Alberto Cubilla sumó en las últimas horas un capítulo clave en la investigación: el único detenido por el ataque, Pablo Alexis Ayala, de 22 años, se negó a declarar ante el fiscal que instruye la causa y optó por guardar silencio. La decisión, tomada durante la audiencia realizada, fue adoptada por recomendación de su defensa y marca el primer movimiento formal del acusado tras haber sido imputado por homicidio.
Según reconstruyeron fuentes judiciales, Ayala fue notificado de los cargos en su contra -homicidio simple en carácter de autor- y de las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas testimonios de testigos presenciales. Sin embargo, al momento de ser consultado sobre si prestaría declaración, el principal acusado decidió no responder preguntas y hacer uso de su derecho a no declarar.
La audiencia se llevó a cabo ante el fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N°8 de La Plata. Allí, el imputado fue formalmente indagado por el hecho ocurrido en la madrugada del 1° de mayo en 72 bis entre 142 y 143, en Los Hornos, donde Cubilla, de 29 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho.
Como informó este diario, el episodio se desató en medio de una reunión entre conocidos que se había organizado para celebrar el Día del Trabajador. Con el correr de las horas y en un contexto atravesado por el consumo de alcohol, una discusión escaló hasta convertirse en una pelea que terminó de la peor manera.
De acuerdo a la reconstrucción del caso, todo ocurrió en cuestión de segundos: tras un intercambio de “cachetadas”, la víctima recibió una herida con arma blanca a la altura de la axila izquierda que le provocó una hemorragia fatal. Pese a que fue trasladado de urgencia a la UPA de Los Hornos, los médicos no lograron salvarle la vida.
En las últimas horas, además, se incorporó a la causa el resultado de la autopsia, que aportó un dato determinante para comprender la mecánica del deceso. De acuerdo a fuentes del caso, la muerte se produjo como consecuencia de un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, originada por la herida de arma blanca sufrida en el hecho.
LE PUEDE INTERESAR
Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias
LE PUEDE INTERESAR
“Siempre fue despectivo y grosero con Paula”
Tras el ataque, el acusado fue señalado por quienes estaban en el lugar y terminó siendo aprehendido a pocas cuadras, en medio de una escena de tensión, con vecinos que intentaban agredirlo. En ese contexto, y según indicaron voceros, el propio joven habría reconocido espontáneamente su participación en el hecho, lo que derivó en su inmediata detención.
La Justicia ya convalidó esa medida y considera que existen elementos suficientes para sostener, al menos en esta etapa inicial, su presunta responsabilidad en el crimen. No obstante, su negativa a declarar deja abierta la expectativa sobre una posible estrategia que podría desplegarse en las próximas instancias del proceso.
En paralelo, los investigadores continúan con la recolección de pruebas. Entre las medidas en curso se encuentran el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la ampliación de testimonios de testigos que presenciaron la secuencia que terminó en muerte.
Mientras la causa avanza, el dolor se hace cada vez más visible en el entorno de la víctima. Zoraida, madre de Cubilla, expresó públicamente su angustia por la pérdida. Con un mensaje cargado de tristeza, escribió junto a una publicación de este medio: “Te quedaste en mi corazón, muy triste tu partida hijo, qué hago ahora sin vos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí