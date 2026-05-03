Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar

El crimen de Luis Alberto Cubilla sumó en las últimas horas un capítulo clave en la investigación: el único detenido por el ataque, Pablo Alexis Ayala, de 22 años, se negó a declarar ante el fiscal que instruye la causa y optó por guardar silencio. La decisión, tomada durante la audiencia realizada, fue adoptada por recomendación de su defensa y marca el primer movimiento formal del acusado tras haber sido imputado por homicidio.

Según reconstruyeron fuentes judiciales, Ayala fue notificado de los cargos en su contra -homicidio simple en carácter de autor- y de las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas testimonios de testigos presenciales. Sin embargo, al momento de ser consultado sobre si prestaría declaración, el principal acusado decidió no responder preguntas y hacer uso de su derecho a no declarar.

La audiencia se llevó a cabo ante el fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N°8 de La Plata. Allí, el imputado fue formalmente indagado por el hecho ocurrido en la madrugada del 1° de mayo en 72 bis entre 142 y 143, en Los Hornos, donde Cubilla, de 29 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho.

Como informó este diario, el episodio se desató en medio de una reunión entre conocidos que se había organizado para celebrar el Día del Trabajador. Con el correr de las horas y en un contexto atravesado por el consumo de alcohol, una discusión escaló hasta convertirse en una pelea que terminó de la peor manera.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, todo ocurrió en cuestión de segundos: tras un intercambio de “cachetadas”, la víctima recibió una herida con arma blanca a la altura de la axila izquierda que le provocó una hemorragia fatal. Pese a que fue trasladado de urgencia a la UPA de Los Hornos, los médicos no lograron salvarle la vida.

En las últimas horas, además, se incorporó a la causa el resultado de la autopsia, que aportó un dato determinante para comprender la mecánica del deceso. De acuerdo a fuentes del caso, la muerte se produjo como consecuencia de un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, originada por la herida de arma blanca sufrida en el hecho.

Tras el ataque, el acusado fue señalado por quienes estaban en el lugar y terminó siendo aprehendido a pocas cuadras, en medio de una escena de tensión, con vecinos que intentaban agredirlo. En ese contexto, y según indicaron voceros, el propio joven habría reconocido espontáneamente su participación en el hecho, lo que derivó en su inmediata detención.

La Justicia ya convalidó esa medida y considera que existen elementos suficientes para sostener, al menos en esta etapa inicial, su presunta responsabilidad en el crimen. No obstante, su negativa a declarar deja abierta la expectativa sobre una posible estrategia que podría desplegarse en las próximas instancias del proceso.

En paralelo, los investigadores continúan con la recolección de pruebas. Entre las medidas en curso se encuentran el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la ampliación de testimonios de testigos que presenciaron la secuencia que terminó en muerte.

“Te quedaste en mi corazón”

Mientras la causa avanza, el dolor se hace cada vez más visible en el entorno de la víctima. Zoraida, madre de Cubilla, expresó públicamente su angustia por la pérdida. Con un mensaje cargado de tristeza, escribió junto a una publicación de este medio: “Te quedaste en mi corazón, muy triste tu partida hijo, qué hago ahora sin vos”.