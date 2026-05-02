VIDEO.- Otra madrugada violenta en La Plata: un hombre fue perseguido, golpeado y apuñalado

Un nuevo episodio de violencia se registró en La Plata durante la madrugada del jueves 30 de abril, en el barrio de Villa Elvira, donde un hombre fue atacado por un grupo de personas.

El hecho ocurrió en la zona de 8 bis entre 85 y 86. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia, cuyas imágenes muestran el momento en que la víctima es perseguida, agredida y luego logra escapar a pie, visiblemente herida.

Según indicaron fuentes policiales, hasta el momento no se había radicado una denuncia formal por lo ocurrido. No obstante, un testigo aportó los registros fílmicos y aseguró que el ataque se produjo con un arma blanca.

Por ahora, se desconocen los motivos de la agresión y la identidad de los involucrados.

A partir de la difusión de los videos, se prevé el inicio de actuaciones para intentar identificar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento del caso.