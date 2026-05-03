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Aulas platenses, en crisis: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje

Aulas platenses, en crisis: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje

El aprendizaje se deteriora por el uso de celulares y el crecimiento del déficit de atención entre otras cosas / web

3 de Mayo de 2026 | 03:19
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La escena se repite en escuelas primarias y secundarias de la provincia de Buenos Aires, pero adquiere una intensidad particular en el Gran La Plata. Docentes que intentan explicar contenidos básicos mientras varios alumnos miran la pantalla del celular, otros que no logran seguir el ritmo porque arrastran vacíos de años anteriores y bancos vacíos que evidencian ausencias cada vez más frecuentes. La suma de estas situaciones configura una radiografía preocupante del sistema educativo argentino entre 2023 y abril de 2026.

Los datos más recientes confirman que el deterioro no es una percepción aislada. Informes educativos y relevamientos de organismos oficiales, universidades y organizaciones como Argentinos por la Educación muestran que apenas una minoría de estudiantes logra terminar la secundaria en tiempo y forma con conocimientos adecuados en áreas clave como Lengua y Matemática. El problema no es solo la finalización del ciclo, sino lo que efectivamente se aprende -o no se aprende- en el recorrido escolar.

Matemática aparece como el punto más crítico. El Operativo Aprender 2024 indica que apenas el 14,2% de los estudiantes de los últimos años de secundaria alcanza niveles satisfactorios, mientras que más de la mitad se ubica por debajo del nivel básico.

Lengua presenta mejores resultados, pero también evidencia dificultades en comprensión de textos complejos.

En ese contexto, los docentes describen un fenómeno cada vez más extendido: la necesidad de retroceder constantemente en los contenidos para compensar aprendizajes no adquiridos. Esto genera un efecto en cadena que ralentiza el programa, afecta a todo el grupo y profundiza las desigualdades entre estudiantes.

El drama de la atención: entre el TDAH y la hiperconectividad

El deterioro del aprendizaje no puede entenderse sin el crecimiento de los problemas de atención en el aula. Si bien la prevalencia de TDAH se mantiene relativamente estable -alrededor del 4% de los menores según datos de la UCA-, lo que sí creció de manera sostenida es un déficit de atención generalizado que atraviesa a toda la población escolar.

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Argentina se consolidó como el país con mayor nivel de distracción por celulares en el aula entre más de 80 sistemas educativos evaluados. El 54% de los estudiantes reconoce que se distrae con su propio dispositivo y un 46% por el uso de otros compañeros. Este fenómeno impacta directamente en el rendimiento académico, especialmente en Matemática.

El 54% de los estudiantes reconoce que se distrae con su propio dispositivo

La hiperexposición a pantallas fuera de la escuela agrava el problema. Seis de cada diez adolescentes pasan más de cinco horas diarias frente a dispositivos, lo que genera agotamiento cognitivo y reduce la capacidad de concentración, sobre todo en las primeras horas de clase.

En este contexto, el “déficit de atención” ya no se limita a diagnósticos clínicos, sino que se transforma en una condición estructural del aula contemporánea, donde sostener la concentración se vuelve una tarea cada vez más difícil.

Celulares en el aula: de la permisividad a la prohibición

El avance de la distracción digital derivó en respuestas concretas del sistema educativo. En la provincia de Buenos Aires, la sanción de la Ley 15.534 en 2025 -vigente desde marzo de 2026- estableció la prohibición total del uso de celulares en escuelas primarias durante la jornada, salvo fines pedagógicos específicos.

La medida busca recuperar la atención y mejorar la convivencia, y se inscribe en una tendencia más amplia que incluye regulaciones en otras jurisdicciones, como la extensión de restricciones en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el impacto real de estas políticas aún está en evaluación. Durante años, el aula funcionó sin regulación clara, lo que permitió la consolidación de hábitos de uso intensivo que ahora resultan difíciles de revertir.

Además, el problema no se limita al celular como objeto, sino al ecosistema digital que lo rodea: redes sociales, plataformas de video y, más recientemente, apuestas online entre adolescentes, que comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en escuelas bonaerenses.

Régimen académico: menos repitencia, más incertidumbre

En paralelo, la provincia implementó una reforma estructural del régimen académico. Bajo el principio de que “no se repite más”, se eliminó la repitencia tradicional y se avanzó hacia un sistema de acreditación por materias, con instancias de intensificación.
Los datos muestran que la repitencia no desapareció, pero sí se transformó. En primaria, se mantiene baja -alrededor del 2,5%-, mientras que en secundaria alcanza niveles cercanos al 5,7% en promedio, con picos superiores al 8% en distritos como Ensenada.

Al mismo tiempo, creció la cantidad de estudiantes que arrastran materias. Las instancias de intensificación buscan recuperar contenidos, pero muchas veces se enfrentan a déficits acumulados que no pueden resolverse en períodos breves.

Las dificultades se concentran en Matemática y Lengua, pero también se extienden a Biología, Físico-Química, Historia y Geografía. Incluso materias con alta tasa de aprobación, como Educación Física o Construcción de la Ciudadanía, se ven afectadas por el ausentismo, que debilita el vínculo con la escuela.

El Ausentismo desarma la continuidad educativa

El ausentismo se consolidó como el principal obstáculo pedagógico del sistema. En el último relevamiento nacional, el 51% de los estudiantes del último año de secundaria acumuló 15 o más inasistencias. En la provincia de Buenos Aires, ese porcentaje asciende al 66%, el más alto del país.

La pérdida de días de clase es significativa. Entre ausencias de alumnos, docentes, paros y otras interrupciones, se estima que se pierden alrededor de 30 días por año, equivalente a un mes completo de escolaridad.

Pero el dato más preocupante es cualitativo: un porcentaje importante de estudiantes reconoce que falta simplemente porque no tiene ganas de ir. Para los especialistas, esto refleja una crisis de sentido de la escuela, que deja de ser percibida como un espacio relevante.

En el Gran La Plata, la combinación de ausentismo, paros y licencias docentes genera semanas fragmentadas, con apenas dos o tres días efectivos de clase. Esta discontinuidad afecta especialmente a materias complejas que requieren seguimiento sostenido.

Docentes desbordados en un sistema en tensión

En este escenario, los docentes enfrentan una tarea cada vez más compleja. Deben enseñar contenidos nuevos mientras acompañan a estudiantes que adeudan materias de años anteriores, muchas veces dentro del mismo grupo.

La heterogeneidad del aula es extrema. Con niveles de aprendizaje muy dispares, el docente se ve obligado a adaptar constantemente su práctica, lo que incrementa la carga laboral y reduce la profundidad de los contenidos.

A esto se suma la competencia con el entorno digital, la pérdida de autoridad pedagógica y las condiciones laborales adversas. Argentina se ubica entre los países con menor valoración social de la profesión docente, lo que impacta en la motivación y en la calidad del sistema.

El resultado es un escenario de sobrecarga y desgaste, donde enseñar implica sostener múltiples frentes simultáneamente, muchas veces sin recursos suficientes.

 

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