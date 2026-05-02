Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil



La Suprema Corte permanece el centro de las especulaciones políticas desde hace largos meses. El motivo, un asunto que no encuentra resolución: el demorado trámite de cobertura de las cuatro vacantes que existen en ese ámbito. En las últimas horas el máximo tribunal bonaerense le sumó un elemento adicional a aquella danza de conjeturas con un severo pronunciamiento en el que no eludió referencias concretas a los nombramientos que nunca llegan, con el añadido de un reclamo concreto de recursos al Poder Ejecutivo y la Legislatura.

El planteo de contar con autarquía financiera no es nuevo. Reflota, en todo caso, una vieja aspiración de la Justicia de no depender cada año de una virtual paritaria con el ministro de Economía de turno para asegurarse recursos que, sostiene la Corte, no le alcanzan porque cerca del 90% por ciento se destina a salarios y le queda poco o nada para inversiones en infraestructura o tecnología. Sin embargo, aún careciendo de originalidad, el reclamo no dejó de hacer ruido en el gobierno bonaerense.

Hay quienes en la administración provincial se tientan en trazar alguna línea de vinculación entre el planteo expresado por la Corte y su nueva conducción. Hace algunas semanas asumió la presidencia Sergio Torres, el último ministro que llegó al alto tribunal a partir de un acuerdo político que selló en su momento la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Torres fue la voz cantante del proyecto de autarquía financiera. Pero además, profundizó un reclamo salarial que supone un anhelo de todo el Poder Judicial: la equiparación salarial con la Justicia nacional. La brecha en términos de ingresos sería cercana al 50 por ciento.

La administración de Kicillof contó con información privilegiada y supo del acto y del contenido del mensaje que iba a dar la Corte y su nuevo presidente. Pero así y todo, pareció ver algún fantasma detrás de aquél pronunciamiento con reclamo salarial incluido.

La cobertura de vacantes, mientras tanto, sigue trabada en medio de la interna peronista. El Senado, ámbito donde deben aprobarse los pliegos de designación de aspirantes a la Justicia, continúa paralizado por una disputa que le pone freno a aquél trámite.

El sector de Kicillof, La Cámpora y Massa están embarcados en una pulseada por el manejo de las comisiones. El líder del Frente Renovador busca el control de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por donde deben pasar los pliegos de los candidatos a la Corte. Quiere ubicar allí a Malena Galmarini, la esposa de Massa. La Cámpora resiste: busca conservar el lugar para el senador de Avellaneda, Emanuel González Santalla.

Massa y Máximo Kirchner suelen jugar en tándem en la interna peronista y una de las salidas que se analiza por estas horas es ajustar a Kicillof. El Gobernador quiere controlar Legislación General, otra de las comisiones fuertes. La Cámpora le ofrece al tigrense designar a Galmarini en Legislación para conservar Asuntos Constitucionales.

El nudo no logra desatarse porque el kicillofismo resiste y Massa reclama la preciada comisión que da el visto bueno al nombramiento de jueces y fiscales con el argumento de que el kirchnerismo ya se quedó con la vicepresidencia del Senado que fue a parar a manos de Mario Ishii y con la conducción del bloque que quedó para Sergio Berni.

La tensión va en aumento. Hay quienes dicen que en esa discusión se estaría metiendo la cobertura de las vacantes. “Quieren negociar una comisión por un lugar en la Corte. Un disparate”, se quejan funcionarios del Gobierno provincial.

Kicillof, mientras tanto, pisará sobre el próximo fin de semana un territorio tradicionalmente hostil para el kirchnerismo del que busca tomar distancia. Irá a Córdoba invitado por el gremio de la Sanidad a un encuentro que se realizará en La Falda. Será una primera aproximación a una provincia en la que su candidatura tiene un proceso de construcción todavía anárquico. De hecho en la Gobernación sostienen que la invitación sindical supone un paraguas para evitar tomar partido por alguna de las tribus que se disputan la representación del Movimiento Derecho al Futuro.

El Gobernador, mientras tanto, concretó un repliegue táctico: decidió no asistir a la marcha del jueves pasado convocada por la CGT por el Día del Trabajador. ¿Una respuesta a los coqueteos de algunos sindicalistas con el pastor Dante Gebel? En todo caso, también haya evitado quedar encabezando su propia fracción política. Kicillof hizo, como flamante presidente del PJ bonaerense, una convocatoria a marchar junto a los gremios. Pero cada sector hizo su propio juego con movidas diferenciadas. La interna peronistas siempre está presente.