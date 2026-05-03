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Policiales |La expareja de Diego apuntó contra los médicos: “mataron al papá de mi hijo”

Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias

La declaración de Verónica Ojeda, entre lágrimas y acusaciones, fue uno de los puntos más intensos del debate

Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias

Verónica Ojeda lloró en el juicio del caso Maradona / WEB

3 de Mayo de 2026 | 03:21
Edición impresa

Las audiencias de esta semana en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvieron a exponer un clima cargado de tensión, con testimonios estremecedores, audios comprometedores y fuertes cruces entre las partes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. A lo largo de las jornadas, el foco volvió a posarse sobre el rol de los profesionales de la salud que asistieron al exfutbolista en sus últimos días.

El momento más impactante lo protagonizó Verónica Ojeda, quien retomó su declaración tras la interrupción de la audiencia anterior por problemas técnicos. Visiblemente quebrada, la madre del hijo menor del Diez apuntó directamente contra los imputados. “Ellos mataron al padre de mi hijo”, lanzó entre lágrimas, en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, a quienes incluso insultó en plena sala.

Su testimonio no solo tuvo un fuerte contenido emocional, sino también detalles sensibles sobre las condiciones en las que Maradona atravesó sus últimos días. Describió la vivienda del barrio privado de Tigre como “un desastre”, sin equipamiento médico ni controles adecuados. Según su relato, el ídolo estaba hinchado, desmejorado y en un entorno precario que distaba de una verdadera internación domiciliaria.

“No te metas con mi hijo”

La tensión escaló aún más con la reproducción de audios. Uno de ellos, exhibido por la defensa de Luque, dejó al descubierto un diálogo en el que se escucha a Maradona con dificultades para expresarse, con una voz débil y balbuceante.

“Mientras sea para mi hijo… la vida”, alcanza a decir el exfutbolista, en un mensaje que generó conmoción en la sala. Tras escucharlo, Ojeda estalló contra el médico: “No te metas con mi hijo”, le gritó.

El intercambio derivó en un cruce directo con Luque, quien más tarde amplió su indagatoria. El neurocirujano intentó defender su accionar, negó haber manipulado a la familia y aseguró que el estado de Maradona no era tan grave como se plantea. Incluso sostuvo que la inflamación que presentaba el cuerpo del Diez pudo haber sido consecuencia de las maniobras de reanimación.

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En la misma audiencia también declaró el psicólogo Díaz, quien afirmó que su intervención apuntaba a lograr la abstinencia total de alcohol y aseguró que Maradona mostraba “ganas de cambiar”. Sin embargo, su exposición quedó atravesada por los audios y chats que lo comprometen, en los que se discuten decisiones clave sobre el tratamiento.

Otro de los testimonios relevantes fue el del médico vecino que asistió a Maradona el día de su muerte. Describió una escena crítica: sin equipamiento adecuado, con maniobras de reanimación improvisadas y con un paciente que ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

En ese marco, el juicio continúa avanzando sobre la hipótesis de una cadena de responsabilidades en torno al fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020. En el banquillo están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni y la responsable de cuidados domiciliarios Nancy Forlini. Todos están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

Demandaron a Makintach

Mientras el proceso oral suma tensión con cada audiencia, en paralelo se abrió un nuevo capítulo judicial. Dalma y Gianinna Maradona impulsaron una demanda civil contra la ex jueza Julieta Makintach por $600 millones, al considerarla responsable de la nulidad del primer juicio, que se cayó tras el escándalo por la realización de un documental en pleno debate.

En la presentación, las hijas del exfutbolista sostienen que fueron “víctimas de un grave avasallamiento” que afectó la memoria, el honor y el derecho a un juicio justo de su padre. En esa línea, el abogado Fernando Burlando, representante de la familia, explicó que la acción busca “poner las cosas en orden” y remarcó que existe una responsabilidad civil por los daños generados.

 

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