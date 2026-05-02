VIDEO. Violento intento de robo a plena luz del día en La Plata: atacaron a una mujer para robarle el auto

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Dos jóvenes fueron aprehendidos en La Plata acusados de haber participado en un intento de robo en la vía pública, en un hecho ocurrido este sábado en San Carlos.
Según informaron fuentes policiales, el episodio se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un asalto en la zona de 37 entre 133 y 132. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 47 años, quien relató que fue abordada por tres hombres mientras se disponía a subir a su automóvil.
De acuerdo a su testimonio, los sospechosos la amenazaron con un arma y le sustrajeron un teléfono celular. Luego intentaron llevarse el vehículo, aunque no lograron ponerlo en marcha y escaparon a pie.
En ese contexto, un vecino de 30 años indicó que momentos antes había sido abordado por los mismos individuos en la misma cuadra, aunque en su caso el intento de robo no se concretó.
Con los datos aportados por las víctimas, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar a dos de los sospechosos en la zona de 135 entre 34 y 35. Ambos, de 21 años, fueron trasladados a la dependencia policial.
Durante el procedimiento, se secuestró una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho.
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La causa fue caratulada como “robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa” e interviene la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes.
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