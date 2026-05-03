Créditos UVA vs. alquileres: quién gana en el bolsillo mensual

Alquilar un departamento puede salir lo mismo que una cuota de un préstamo / Demian Alday

El mercado inmobiliario del Gran La Plata atravesó en el primer trimestre de 2026 un escenario en el que, por primera vez en años, el costo mensual de alquilar una vivienda y el de pagar la cuota de un crédito hipotecario en condiciones competitivas se ubicaron en niveles similares. La comparación entre ambas opciones muestra una equivalencia en el gasto corriente, pero también expone diferencias marcadas en la barrera de acceso, la dinámica de ajuste y la acumulación de patrimonio.

En la región conformada por La Plata, Berisso y Ensenada, los valores de alquiler consolidaron un nuevo piso durante los primeros meses del año. En el casco urbano platense, los monoambientes se publicaron entre 360.000 y 680.000 pesos mensuales, mientras que los departamentos de dos ambientes se ubicaron entre 550.000 y 760.000 pesos sin expensas. Los datos relevados en portales inmobiliarios durante marzo incluyeron unidades de 35 metros cuadrados en calle 54 entre 11 y 12 a 470.000 pesos más 74.250 de expensas, departamentos de 41 metros cuadrados en calle 13 y 41 a 380.000 pesos más 80.000, y unidades de 38 metros cuadrados en Avenida 1 y 37 a 500.000 pesos con 100.000 de expensas.

El promedio general de alquiler en La Plata durante el período se ubicó en torno a los 471.000 pesos mensuales. A ese valor se le suman las expensas, que en muchos edificios del casco urbano superan los 100.000 pesos, y los servicios públicos. Con estos componentes, el gasto mensual total de un inquilino para un departamento de uno o dos ambientes se ubicó entre 700.000 y más de 1.000.000 de pesos, según tipología y ubicación.

En el segmento de propiedades horizontales, los PH de dos ambientes en La Plata se ofrecieron entre 450.000 y 700.000 pesos, generalmente sin expensas o con costos mínimos. Los PH de tres ambientes oscilaron entre 650.000 y 900.000 pesos. Las casas en zonas periféricas como Villa Elisa o Gorina partieron desde 550.000 pesos y superaron los 2.000.000, mientras que en el casco urbano los valores iniciales se ubicaron por encima de 1.200.000 pesos.

Diferencias territoriales y estructura de costos

En Berisso y Ensenada, los valores de alquiler se ubicaron entre un 20% y un 40% por debajo de los del casco urbano de La Plata. En Berisso, los monoambientes se ofrecieron desde 280.000 pesos y los departamentos de dos ambientes entre 350.000 y 550.000 pesos. El promedio general relevado fue de 424.285 pesos mensuales. En Ensenada, con una oferta cercana a 17 propiedades durante el período, los valores para unidades de uno y dos ambientes oscilaron entre 300.000 y 500.000 pesos.

El menor valor del alquiler en estas localidades no se traduce de forma directa en una reducción proporcional del gasto total. La canasta de servicios básicos para un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzó en marzo de 2026 los 213.557 pesos mensuales, compuesta por electricidad (49.462 pesos), gas (28.025), agua (35.045) y transporte (101.026). Este conjunto representó el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en 1.741.460 pesos.

En determinadas zonas suburbanas, la ausencia de infraestructura de red agrega costos adicionales. En sectores de Berisso sin gas natural ni agua corriente, el uso de gas envasado y abastecimiento por camión cisterna puede sumar hasta 100.000 pesos mensuales, lo que modifica el cálculo del gasto real tanto para inquilinos como para propietarios.

Las expensas constituyen el segundo componente del costo habitacional en La Plata. En marzo de 2026, los promedios se ubicaron en 53.851 pesos para monoambientes, 62.002 para dos ambientes y 75.658 para tres ambientes, con valores que pueden superar los 130.000 pesos en edificios con servicios adicionales. Representan entre el 12% y el 20% del alquiler y su composición está dominada por costos laborales (32%), mantenimiento (16,6%), abonos de servicios (16,1%) y servicios públicos (14,6%).

Costo total del inquilino y dinámica de ajustes

El costo mensual total de un inquilino en La Plata se compone del alquiler, expensas, servicios y seguros. Para un monoambiente, el total se ubica alrededor de 623.000 pesos. Para un departamento de dos ambientes, el gasto supera los 900.000 pesos y puede alcanzar o superar el millón. En PH sin expensas, el total oscila entre 560.000 y 800.000 pesos dependiendo de la ubicación.

Los contratos de alquiler vigentes en 2026 se rigen por libre acuerdo tras la derogación de la ley anterior mediante el DNU 70/2023. La mayoría de los acuerdos establece ajustes trimestrales o cuatrimestrales basados en IPC o ICL. En el primer trimestre de 2026, estos ajustes acumularon entre 6,22% y 8,8%. Los contratos anteriores, con actualización anual, registraron incrementos del 34,6% interanual.

La periodicidad de ajuste implica que el inquilino enfrenta incrementos en saltos cada tres o cuatro meses, con estabilidad nominal entre esos períodos. Esta dinámica permite previsibilidad de corto plazo, pero concentra el impacto en momentos específicos del año.

El mercado locativo mostró además un aumento en la oferta en La Plata, con aproximadamente 1.581 inmuebles publicados, lo que generó mayor margen de negociación en condiciones contractuales. En Berisso y Ensenada, la oferta se mantuvo limitada, con alrededor de 24 y 17 inmuebles respectivamente.

Crédito hipotecario UVA y condiciones del sistema

El sistema hipotecario argentino en 2026 está dominado por los créditos en UVA, ajustados por el índice CER. El valor del UVA al 22 de marzo fue de 1.838,15 pesos, con una suba del 7,55% en el trimestre, en línea con la inflación. Las cuotas se actualizan mensualmente y los plazos se extienden entre 20 y 30 años.

El Banco Nación ofrece la tasa más baja del sistema, con un 6% nominal anual para clientes con cuenta sueldo, financiando hasta el 75% del valor de tasación. Otros bancos presentan tasas superiores: 7,5% en BBVA para clientes, 9,5% en Santander, y alrededor del 15% en varias entidades privadas, donde las cuotas resultan significativamente más altas.

Las cuotas iniciales varían según el valor de la propiedad. Para un monoambiente de 45.000 dólares, la cuota del Banco Nación es de 458.484 pesos. Para un departamento de un dormitorio de 60.000 dólares, asciende a 484.622 pesos. Para una unidad de dos dormitorios de 80.000 dólares, la cuota ronda los 645.000 pesos.

El sistema exige un anticipo del 20% al 25% del valor del inmueble y establece que la cuota no supere el 25% del ingreso del solicitante. Esto implica ingresos mínimos de aproximadamente 1,4 millones de pesos para monoambientes, 1,9 millones para un dormitorio y más de 2,5 millones para dos ambientes.

Comparación directa entre alquiler y cuota hipotecaria

La comparación entre el costo mensual de alquilar y el de pagar un crédito hipotecario muestra resultados diferentes según la tasa aplicada. Para un monoambiente en La Plata, el costo total del inquilino ronda los 623.000 pesos, mientras que el propietario con crédito del Banco Nación paga aproximadamente 663.000 pesos mensuales incluyendo todos los gastos.

En un departamento de un dormitorio, el inquilino paga alrededor de 798.000 pesos mensuales, mientras que el propietario con crédito del Banco Nación afronta un costo cercano a 711.000 pesos. En este caso, la diferencia es de aproximadamente 87.000 pesos a favor del crédito.

Para unidades de dos dormitorios, el costo del inquilino se ubica en torno a 938.000 pesos, mientras que el propietario con crédito del Banco Nación paga alrededor de 920.000 pesos. La diferencia es menor y las dos opciones resultan equivalentes en términos mensuales.

En Berisso, la diferencia es más amplia. Para un departamento de un dormitorio, el costo del inquilino supera los 565.000 pesos, mientras que el propietario con crédito del Banco Nación paga alrededor de 434.000 pesos. La diferencia es de aproximadamente 131.000 pesos mensuales.

Con tasas de bancos privados cercanas al 15%, la relación se invierte. En esos casos, las cuotas superan el millón de pesos y el costo total mensual del propietario se ubica entre un 40% y un 70% por encima del alquiler equivalente.

Costos de ingreso y barrera de acceso

El contraste más significativo entre alquilar y comprar se observa en los costos de ingreso. Para alquilar un departamento de dos ambientes en La Plata con un valor de 700.000 pesos mensuales, el desembolso inicial total se ubica entre 2,8 y 3,5 millones de pesos, incluyendo depósito, comisión y gastos administrativos.

Para acceder a un crédito hipotecario para una propiedad de 80.000 dólares, el anticipo del 25% alcanza aproximadamente 28,5 millones de pesos. A esto se suman gastos de escrituración de entre 2,8 y 5,1 millones, más tasación y costos administrativos. El desembolso total supera los 31 millones de pesos.

En Berisso y Ensenada, la barrera de entrada es menor debido al menor valor de las propiedades. Para una unidad de 35.000 dólares, el anticipo ronda los 12,5 millones de pesos y el desembolso total se ubica entre 13,7 y 14,7 millones.

El acceso al crédito está limitado a trabajadores formales con ingresos comprobables. El salario promedio registrado no permite, en forma individual, acceder a créditos para propiedades medianas en La Plata. La suma de ingresos familiares resulta necesaria en la mayoría de los casos.

Dinámica de largo plazo y diferencias estructurales

La principal diferencia estructural entre ambas opciones es la acumulación de patrimonio. El inquilino realiza pagos sin adquirir un activo, mientras que el deudor hipotecario incorpora una propiedad al finalizar el crédito. Las cuotas UVA se ajustan mensualmente con la inflación, mientras que los alquileres lo hacen en intervalos periódicos.

El riesgo del crédito UVA está asociado al descalce entre inflación y salarios. Si la inflación supera los ingresos, la relación cuota-ingreso aumenta. Algunas entidades ofrecen mecanismos de cobertura vinculados al coeficiente de variación salarial, aunque no están generalizados en todo el sistema.

Las proyecciones económicas para 2026 indican una inflación anual cercana al 33% y una tendencia a la desaceleración. En ese contexto, la evolución del UVA seguiría esa trayectoria, manteniendo la cuota estable en términos reales si los salarios acompañan la inflación.

En términos mensuales, el primer trimestre de 2026 muestra una equivalencia entre alquilar y pagar una cuota hipotecaria en las condiciones más favorables del sistema. Sin embargo, la diferencia en el capital inicial requerido establece una brecha significativa entre quienes pueden acceder a la compra y quienes permanecen en el mercado locativo.