Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Admitieron falta de justificación en algunos casos. Los países donde se hicieron las compras

Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo

Un reporte oficial expuso consumos en el exterior por parte de funcionarios de la empresa estatal, con erogaciones en hoteles, comercios y actividades recreativas

Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo

Una tarjeta de Nucleoeléctrica tenía gastos en el Pub El Pirata de Madrid

3 de Mayo de 2026 | 03:21
Edición impresa

Un informe oficial sobre el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina reveló gastos realizados en al menos 20 países entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El documento, incorporado como anexo a un reporte de Jefatura de Gabinete, detalla consumos vinculados a viajes al exterior de funcionarios de la empresa estatal y reconstruye el circuito de pagos realizados durante ese período.

El actual presidente de la compañía, Juan Martín Campos, reconoció la existencia de “inconsistencias” y “falta de justificación suficiente” en algunos movimientos. A partir de esa detección, resolvió suspender el uso de las tarjetas corporativas mientras se revisan los gastos y se analizan posibles responsabilidades administrativas.

El relevamiento muestra pagos en rubros diversos, que van desde alojamiento y transporte hasta compras en free shops, restaurantes y espacios de ocio. Entre los consumos aparecen hoteles internacionales, tiendas de indumentaria y hasta visitas a museos y locales gastronómicos, lo que abrió interrogantes sobre la pertinencia de algunos gastos en relación con las funciones oficiales.

En España, donde se concentra una parte importante de las operaciones, se registraron pagos vinculados a empresas del sector energético, pero también gastos en comercios, locales nocturnos y el Museo del Prado. En Estados Unidos, figuran consumos en hoteles de alta gama en zonas como Miami y Georgetown, mientras que en Brasil se detectaron múltiples compras en tiendas de ropa.

Otros países también reflejan una combinación de gastos institucionales y personales. En Francia e Italia predominan los consumos en restaurantes, mientras que en destinos como Finlandia o Bulgaria aparecen pagos en bares y museos. El patrón se repite en distintos puntos del mundo, con registros que incluyen transporte, gastronomía y actividades recreativas.

Una operatoria extendida a nivel global

El informe identifica movimientos en países de América, Europa y Asia, entre ellos Brasil, República Dominicana, Canadá, Francia, Italia, Alemania, India, Corea del Sur y Singapur. En varios casos, los gastos están asociados a viajes de representación o participación en actividades vinculadas al sector energético, aunque el detalle muestra que no todos los consumos pueden ser fácilmente encuadrados dentro de ese marco.

LE PUEDE INTERESAR

Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias

LE PUEDE INTERESAR

El que apostó al dólar perdió, y mucho

Uno de los puntos más sensibles del reporte es el ítem “adelanto en efectivo”, que acumula alrededor de 56 millones de pesos sin un desglose que permita identificar con precisión quién realizó cada extracción ni cuál fue su destino final. Esa falta de trazabilidad es uno de los aspectos que motivaron la revisión interna.

Además, el informe evidencia que los gastos corresponden a un conjunto amplio de funcionarios con distintos niveles jerárquicos, lo que complejiza el análisis y obliga a revisar caso por caso para determinar eventuales irregularidades.

Explicaciones

El exasesor presidencial Demian Reidel, quien tuvo un rol central en la conducción de la empresa durante parte del período analizado, rechazó la existencia de irregularidades en su accionar. Aseguró que sus resúmenes no muestran gastos personales y reclamó que se investigue “hasta el último peso” para esclarecer la situación.

Desde la actual conducción de la compañía, en tanto, explicaron que el sistema de tarjetas corporativas estaba diseñado para cubrir viáticos diarios y gastos de representación en viajes oficiales al exterior. Según indicaron, existía la obligación de rendir cada consumo, y aquellos que no resultaran debidamente justificados debían ser reintegrados.

En ese sentido, recordaron que la normativa vigente durante el período analizado establecía topes diarios tanto para viáticos como para alojamiento, especialmente en destinos europeos, lo que plantea la necesidad de evaluar si esos límites fueron respetados en cada caso.

El caso dejó en evidencia debilidades en los mecanismos de control sobre los gastos en el exterior dentro de la empresa estatal. La diversidad de consumos, sumada a la falta de justificación en algunos ítems, expuso fallas en la supervisión y en los sistemas de rendición.

La decisión de suspender las tarjetas corporativas marca un primer paso en el intento por ordenar el esquema, aunque el foco ahora está puesto en la auditoría interna que deberá determinar la magnitud de las irregularidades y las posibles sanciones.

En paralelo, el episodio reabre el debate sobre el uso de fondos públicos en organismos estatales y la necesidad de fortalecer los controles para garantizar transparencia en la administración. Mientras avanza la revisión, el informe ya dejó planteado un escenario que combina gastos oficiales, consumos cuestionados y un sistema que, al menos en parte, funcionó sin controles suficientes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en La Plata: hallaron a un hombre muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

VIDEO. Armados, atacaron a una mujer para robarle el auto

VIDEO. Una patota persiguió, golpeó y apuñaló a un hombre en Villa Elvira

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo
+ Leidas

Bullrich apuntó contra Kicillof por la inseguridad en La Plata y la cruzaron

“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima

PAMI: un millonario fraude con prestaciones oftalmológicas

Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil

VIDEO. Una patota persiguió, golpeó y apuñaló a un hombre en Villa Elvira

Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov

VIDEO. Armados, atacaron a una mujer para robarle el auto

“Al borde de la invasión”: ahora Trump amenaza con tomar Cuba
Últimas noticias de Política y Economía

PAMI: un millonario fraude con prestaciones oftalmológicas

La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio

Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias

El que apostó al dólar perdió, y mucho
Información General
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?
Espectáculos
Shakira la rompió: show impactante en Copacabana
Cuernos, divorcios y matrimonios por conveniencia
Pampita separada: "No me lo esperaba, me vine a Miami a pasar las penas"
Música, cine, teatro y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Ricardo Arjona hizo vibrar el Movistar Arena durante su primera noche en Argentina
Deportes
VIDEO. Adelante, Estudiantes: ganó y cerró como líder
Dio ventaja, sufrió en el primer tiempo y luego se llevó la gran satisfacción
El León cerró primero y se aseguró la ventaja de local
El gol del Pucho Castro fue con dedicatoria y Alario gritó otra vez
VIDEO. “Me voy conforme con el partido que hicimos”
Policiales
Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar
Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias
“Siempre fue despectivo y grosero con Paula”
Alarma por un pitbull con “antecedentes” en Diagonal 80
“El celular o te mato”: así fue la feroz amenaza de motochorros en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla