Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo

Una tarjeta de Nucleoeléctrica tenía gastos en el Pub El Pirata de Madrid

Un informe oficial sobre el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina reveló gastos realizados en al menos 20 países entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El documento, incorporado como anexo a un reporte de Jefatura de Gabinete, detalla consumos vinculados a viajes al exterior de funcionarios de la empresa estatal y reconstruye el circuito de pagos realizados durante ese período.

El actual presidente de la compañía, Juan Martín Campos, reconoció la existencia de “inconsistencias” y “falta de justificación suficiente” en algunos movimientos. A partir de esa detección, resolvió suspender el uso de las tarjetas corporativas mientras se revisan los gastos y se analizan posibles responsabilidades administrativas.

El relevamiento muestra pagos en rubros diversos, que van desde alojamiento y transporte hasta compras en free shops, restaurantes y espacios de ocio. Entre los consumos aparecen hoteles internacionales, tiendas de indumentaria y hasta visitas a museos y locales gastronómicos, lo que abrió interrogantes sobre la pertinencia de algunos gastos en relación con las funciones oficiales.

En España, donde se concentra una parte importante de las operaciones, se registraron pagos vinculados a empresas del sector energético, pero también gastos en comercios, locales nocturnos y el Museo del Prado. En Estados Unidos, figuran consumos en hoteles de alta gama en zonas como Miami y Georgetown, mientras que en Brasil se detectaron múltiples compras en tiendas de ropa.

Otros países también reflejan una combinación de gastos institucionales y personales. En Francia e Italia predominan los consumos en restaurantes, mientras que en destinos como Finlandia o Bulgaria aparecen pagos en bares y museos. El patrón se repite en distintos puntos del mundo, con registros que incluyen transporte, gastronomía y actividades recreativas.

Una operatoria extendida a nivel global

El informe identifica movimientos en países de América, Europa y Asia, entre ellos Brasil, República Dominicana, Canadá, Francia, Italia, Alemania, India, Corea del Sur y Singapur. En varios casos, los gastos están asociados a viajes de representación o participación en actividades vinculadas al sector energético, aunque el detalle muestra que no todos los consumos pueden ser fácilmente encuadrados dentro de ese marco.

Uno de los puntos más sensibles del reporte es el ítem “adelanto en efectivo”, que acumula alrededor de 56 millones de pesos sin un desglose que permita identificar con precisión quién realizó cada extracción ni cuál fue su destino final. Esa falta de trazabilidad es uno de los aspectos que motivaron la revisión interna.

Además, el informe evidencia que los gastos corresponden a un conjunto amplio de funcionarios con distintos niveles jerárquicos, lo que complejiza el análisis y obliga a revisar caso por caso para determinar eventuales irregularidades.

Explicaciones

El exasesor presidencial Demian Reidel, quien tuvo un rol central en la conducción de la empresa durante parte del período analizado, rechazó la existencia de irregularidades en su accionar. Aseguró que sus resúmenes no muestran gastos personales y reclamó que se investigue “hasta el último peso” para esclarecer la situación.

Desde la actual conducción de la compañía, en tanto, explicaron que el sistema de tarjetas corporativas estaba diseñado para cubrir viáticos diarios y gastos de representación en viajes oficiales al exterior. Según indicaron, existía la obligación de rendir cada consumo, y aquellos que no resultaran debidamente justificados debían ser reintegrados.

En ese sentido, recordaron que la normativa vigente durante el período analizado establecía topes diarios tanto para viáticos como para alojamiento, especialmente en destinos europeos, lo que plantea la necesidad de evaluar si esos límites fueron respetados en cada caso.

El caso dejó en evidencia debilidades en los mecanismos de control sobre los gastos en el exterior dentro de la empresa estatal. La diversidad de consumos, sumada a la falta de justificación en algunos ítems, expuso fallas en la supervisión y en los sistemas de rendición.

La decisión de suspender las tarjetas corporativas marca un primer paso en el intento por ordenar el esquema, aunque el foco ahora está puesto en la auditoría interna que deberá determinar la magnitud de las irregularidades y las posibles sanciones.

En paralelo, el episodio reabre el debate sobre el uso de fondos públicos en organismos estatales y la necesidad de fortalecer los controles para garantizar transparencia en la administración. Mientras avanza la revisión, el informe ya dejó planteado un escenario que combina gastos oficiales, consumos cuestionados y un sistema que, al menos en parte, funcionó sin controles suficientes.