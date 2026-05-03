El que apostó al dólar perdió, y mucho

Mientras la población argentina empieza a sentir el desgaste del ajuste interminable de Milei y la parte de la Argentina que crece (petróleo, campo y minería) sigue generando ingreso de dólares, el billete verde se convirtió para los inversores en un fiasco tanto en abril como en lo que va de 2026. Pero lo más grave del caso es que las reservas del Banco Central (BCRA) no suben, los bonos se planchan, el riesgo país sigue alto y la Bolsa de Buenos Aires continúa sin fuerza, a la cola de todos los mercados.

Lentamente, mientras desde el Gobierno todo el equipo económico repite una y otra vez que la Argentina de 2030 va a estar tan llena de dólares que va a permitir atravesar las próximas temporadas sin entrar en un nuevo default, la economía real no despega, hay muchos problemas de empleo y empieza a aparecer una sombra sobre la posibilidad de que un Milei siempre iracundo pueda conseguir la reelección en 2027, por lo que los valores de los papeles argentinos siguen sin despegar y el riesgo país no logra bajar de los 567 puntos, es decir casi 100 puntos más que a principios de este año.

Pero esta economía tan heterogénea está generando una cola interminable de camiones repletos de granos, con una cosecha notable, en un momento en el que el precio de los commodities está muy alto por la Guerra en Medio Oriente y en Ucrania. Y también porque el dólar global se va debilitando contra todas las monedas, debido a que aparecen datos de un crecimiento inferior al esperado en EE.UU., a pesar de que los pedidos de seguro desempleo cayeron hasta 189.000 solicitudes.

EL MERCADO CAMBIARIO

Y, con el dólar débil afuera, el mercado cambiario local está alterando a los millones de argentinos que guardan sus dólares en el colchón, con un canuto que va perdiendo valor días tras día. Y los números lo dicen todo: en abril el dólar blue bajó 0,7%, el plazo fijo pagó 1,7% y la inflación fue del 2,4%. Y si medimos lo sucedido a lo largo del cuatrimestre enero-abril se obtiene que el blue bajó 8,5%, el plazo fijo pagó 9,7% y la inflación fue del 12,2%. Números que reflejan que el carry funcionó, pero con una economía que tiene alta inflación en dólar, por lo que el poder de compra se hizo añicos tanto en pesos como en dólares.

Mientras, la Bolsa de Buenos Aires sigue estancada, a la cola de todas las Bolsas, con un dólar local aplastado, y con un BCRA que compra dólares pero que vuelve a perder reservas porque tiene que pagar deudas.

EL CENTRAL COMPRA

En cambio, con cosecha récord de granos y con la alta probabilidad de que Argentina produzca un millón de barriles diarios de petróleo este mismo año, el mercado cambiario siguió aplastado. Con el dólar oficial a $1.415,80, el BCRA compró US$ 207 M en el mercado local, pero al final del día la autoridad monetaria perdió reservas por nada menos que otros US$ 728 M (por compra de DEGs a EE.UU. para pagar intereses al FMI, en algo que será compensado pronto).

Pero, en concreto, el resultado de las cotizaciones sigue con el dólar hacia abajo. El dólar oficial bajó $3,09 hasta $1.415,80, el dólar blue bajó $15 hasta $1.400, el dólar senebi bajó $4,54 hasta $1.424,56, aunque el dólar mep subió $4,79 hasta $1.444,12 y el contado con liqui subió $6,70 hasta $1.499,11. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue negativa del 1% y la brecha entre el ccl y el mayorista araña el 8%.

LAS TASAS

Todos estos datos cambiarios se concretan mientras las tasas de los plazos fijos se achican: por plata chica bajó de 20,7 a 20,6% anual (15% en bancos grandes y 25% en bancos chicos) y por plata grande se siguió pagando 25,1% anual, por lo que muchos fanáticos del carry trade empiezan a bajarse, pero no compran ni bonos, ni acciones. Muchos usan los fondos para pagar cuentas y los que tienen resto prefieren comprar ON, es decir deuda privada.

Así, con más volumen, los bonos argentinos subieron 0,2% medidos en pesos, pero se debilitan en dólares, por lo que el riesgo país sigue en 567 puntos básicos, a pesar de que, con bajas chances de ir a otro default, hay bonos soberanos que prometen tasas a vencimiento de más del 10% anual en dólares.

Pero encuestas de bancos norteamericanos ponen en duda la reelección de Milei y, sin Milei, nadie sabe qué puede suceder con los valores argentinos un día después de la elección presidencial de 2027.

Mientras tanto, en títulos privados, los balances siguen entrando y le permiten una rueda en verde a la Bolsa de Nueva York, que registró una suba del 1,6% para el Dow, alza del 1% en el S&P y mejora del 0,9% para el Nasdaq. En tanto que la Bolsa de San Pablo subió 1,6% y la Bolsa de México mejoró 1,3%.

Pero lejos de esos números positivos, con un Presidente Milei que reiteró que “la industria está en un proceso de reconversión y el que no se adapta, quiebra”, la inversión en acciones de empresas argentinas no se despierta. Así, con $ 83.471 M operados en acciones y $ 262.238 M en cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 0,2%. Mientras que las ADR argentinas en NY estuvieron mixtas (heterogéneas, como la economía local), ya que hubo suba del 1 al 2% para Mercado Libre, BBVA y Pampa E; con baja del 1 al 3% para Supervielle, Galicia y Edenor.

Finalmente, los commodities siguen bailando, con todos los actores mirando hacia Teherán y hacia lo que hará Kevin Warsh con la tasa de la Fed desde junio. Así, el petróleo bajó 2%. Los metales preciosos estuvieron para arriba. Hubo un pequeño rebote para los metales básicos. En Chicago los granos tuvieron un día débil, con fuerte baja para el trigo. En Rosario también hubo un día en rojo, con merma para la soja y descenso algo menos para el trigo y el maíz.