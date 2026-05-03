Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes

El costo de trasladarse por La Plata, ya sea para trabajar o estudiar, se vuelve cada vez más pesado para la economía familiar. Tras los recientes aumentos en el precio del combustible y en las tarifas del transporte público, los platenses tienen que hacer cuentas antes de decidir cómo viajar. En colectivo, taxi, remís, auto particular o mediante aplicaciones, movilizarse implica hoy un impacto fuerte en el bolsillo.

Para tener una referencia del gasto en movilidad hacia el casco urbano (7 y 50), se consideraron recorridos desde distintos puntos de la Región: 7 y 80, en Villa Elvira (4,5 kilómetros); avenida 137 y 60, en Los Hornos (5,4 kilómetros); Arana y Centenario, en Villa Elisa (15 kilómetros); avenida 7 y 659, en Arana (15 kilómetros); y avenida 520 y 208, en Abasto (19 kilómetros).

Colectivo

Con el aumento del 11 por ciento que el Gobierno anunciaría mañana en una audiencia pública, el colectivo se perfila para encabezar la lista de subas en el sistema de transporte, al igual que el año pasado, cuando acumuló un incremento del 100 por ciento.

Con este ajuste, el costo mensual de viajar por este medio oscila entre $46.345 y $61.867, de acuerdo con la distancia recorrida. El cálculo contempla 22 días hábiles (44 viajes de ida y vuelta), tomando como referencia el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros, que llegaría a $1.053, y el máximo de más de 27 kilómetros, que ascendería a $1.406. En el caso de utilizar una SUBE sin registrar, el gasto se sitúa entre $73.688 y $98.370.

Un usuario que viaja todos los días desde Villa Elvira o Los Hornos hacia el casco urbano recorre entre 3 y 6 kilómetros por tramo. Con la actualización de tarifas, el boleto pasaría a $1.149,85, lo que implica un gasto mensual de $50.593 considerando ida y vuelta.

Por otro lado, quienes deben cubrir distancias más extensas, de entre 15 y 19 kilómetros, desde zonas como Abasto, Arana o Villa Elisa, pasarían a $1.333 por viaje, lo que eleva el costo mensual a $58.652.

En diciembre, el costo mensual iba de $31.108 a $42.108, según la distancia, lo que representa valores cerca de un 47 por ciento más bajos que los actuales.

Auto

El auto es otra de las opciones, pero el aumento del combustible lo vuelve cada vez más difícil de sostener, ya que a esto se suman otros gastos, como el estacionamiento, los peajes y el mantenimiento, que encarecen aún más su uso.

Un auto estándar, según el modelo, el tipo de motor, el estado del vehículo y la forma de manejo, tiene un consumo cercano a los 8 litros cada 100 kilómetros, cifra que en el uso urbano suele incrementarse.

De esta manera, quienes realizan unos 10 kilómetros diarios -entre ida y vuelta al centro platense- consumen alrededor de un litro de combustible, con un valor cercano a los $2.027 para la nafta Súper de YPF, lo que se traduce en un gasto mensual de $35.662. En cambio, para quienes recorren unos 30 kilómetros por día, el desembolso se eleva a aproximadamente $107.000 por mes.

En diciembre, ese mismo nivel de consumo representaba un gasto de entre $30.000 y $90.000.

En el caso de las motos, un rodado de entre 125 y 250 cilindradas registra un consumo de entre 3 y 5 litros cada 100 kilómetros. Bajo ese parámetro, un recorrido de 10 kilómetros diarios representa un gasto cercano a los $17.800 mensuales, mientras que si el trayecto se extiende a 30 kilómetros por día, el costo asciende a unos $66.891.

El taxi, el remís o las aplicaciones de transporte son otras alternativas disponibles. Aunque su costo las vuelve poco viables para un uso diario.

Las tarifas vigentes de taxi establecen una bajada de bandera de $1.250 y una ficha de $125 cada 120 metros en horario diurno. En ese contexto, un viaje hasta el casco urbano cuesta aproximadamente $6.900 desde Villa Elvira; $8.000 desde Los Hornos; cerca de $20.000 desde Villa Elisa o Arana; y alrededor de $25.000 desde Abasto.

En el servicio de remís, los valores son los siguientes: $5.110; $6.080; $14.956; $13.150; $17.900, respectivamente.

En las aplicaciones de transporte no existe una tarifa fija, ya que el precio depende de la oferta y la demanda al momento del viaje. A modo estimativo, los costos se ubican entre $5.500 y $20.000.