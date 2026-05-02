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La DAIA repudió el ataque con una bomba molotov a la biblioteca Max Nordau en La Plata

La DAIA repudió el ataque con una bomba molotov a la biblioteca Max Nordau en La Plata
2 de Mayo de 2026 | 20:57

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La DAIA expresó su repudio tras el ataque registrado en La Plata contra el Centro Literario y Biblioteca Max Nordau, donde desconocidos arrojaron una bomba molotov.

A través de un comunicado, la entidad calificó el hecho como una manifestación de odio que “no solo agravia a la comunidad judía, sino que atenta contra los valores fundamentales de convivencia, respeto y democracia”.

En ese sentido, remarcaron que este tipo de episodios “deben ser condenados sin matices” y reclamaron una respuesta concreta por parte de las autoridades.

La organización también solicitó a la Justicia y a los organismos de seguridad que avancen con rapidez en la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Además, advirtieron sobre la gravedad de este tipo de hechos y señalaron que la falta de castigo puede favorecer su repetición. “Cada acto de antisemitismo que no se sanciona es un mensaje de tolerancia al odio”, indicaron.

Por último, desde la DAIA insistieron en la necesidad de una respuesta firme del Estado para evitar nuevos episodios y garantizar la convivencia democrática.

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