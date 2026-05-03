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Política y Economía |La pelea por la gobernación

La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio

Ya habría conversaciones con otros sectores para abrir las listas de candidatos. Un nombre clave y tensiones

La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio

Karina Milei junto a Sebastián pareja y Diego Santilli. La libertad avanza redefine su estrategia / X

3 de Mayo de 2026 | 03:22
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La Libertad Avanza podría estar reconfigurando su estrategia de cara al armado electoral del año que viene en la Provincia. Si bien por ahora aparecen algunos indicios y diálogos informales, comenzó a trascender la idea de ampliar el armado político con la mira puesta en lograr el control del gobierno bonaerense hoy en manos del peronismo.

El anterior fin de semana en Suipacha, Karina Milei y su lugarteniente bonaerense, Sebastián Pareja, dieron el puntapié inicial con una reunión de la Escuela de Formación Política del espacio de la que participaron legisladores y dirigentes de la Provincia con el añadido de un “foráneo”: Diego Santilli.

El ministro del Interior fue el único asistente que todavía no está pintado de violeta. Si bien ya no participa de encuentros del PRO, tampoco dio el paso de afiliarse a La Libertad Avanza como sí lo hicieron Patricia Bullrich y Luis Petri.

Ese es un primer aspecto a tener en cuenta. El nombre de Santilli suena fuerte para encabezar la fórmula bonaerense libertaria. Hay quienes dicen incluso que podría estar acompañado del karinista Pareja. Sin embargo, sectores de LLA pretenderían que diera el paso de sumarse formalmente al partido.

“Es una decisión que deben tomar él y su grupo, pero sería conveniente”, le dijo a este diario uno de los libertarios de la Provincia.

Santilli tiene varias campañas a cuestas. Incluso ganó las legislativas de 2021 y las de 2025 encabezando las boletas de Juntos por el Cambio y, el año pasado, de La Libertad Avanza. Por consiguiente, es una figura con alto conocimiento.

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La etapa de definición de la fórmula provincial está lejos, pero algunos caminos parecen empezar a desbloquearse. Patricia Bullrich, cuyo nombre sonó alguna vez para competir en la Provincia, parece ya encaminada a encabezar la pelea por desbancar al PRO en Capital Federal.

En forma tenue comenzaron a asomar otras cuestiones. Si bien con la categoría de informales, arrancaron algunos diálogos con sectores del PRO y del radicalismo con la idea de armar un frente para enfrentar al PJ en la Provincia.

En el cierre de listas del año pasado, La Libertad Avanza colonizó las listas y dejó poco y nada a potenciales aliados. Esa situación hizo que sectores del PRO armaran ofertas con el radicalismo por fuera de LLA y le restaran fuerza a la oferta que presentó el partido del presidente Milei.

En esos comicios de septiembre el peronismo ganó por casi 14 puntos. Ahora los libertarios pretenderían no dejar tantos cabos sueltos por el camino y abrir listas en distritos y secciones.

Se comenta por estas horas que ya habrían existido diálogos tendientes a acercar posiciones. “Se van a abrir las listas”, dicen que fue el anticipo de referentes de LLA a sus interlocutores. Habrá que ver hasta dónde se flexibiliza la condición de “pureza” que imperó en el cierre anterior.

Esa posible reconfiguración de la estrategia reconoce, en principio, varios factores. En primer lugar, que las elecciones bonaerenses suponen un desafío mayúsculo para el gobierno libertario, potenciado ante la eventualidad de que se terminen desdoblando de las nacionales y se requiera un candidato taquillero empujado por un frente electoral amplio.

La segunda cuestión remite a la propia situación de la administración Javier Milei y cómo viene siendo impactada por una compleja situación económica y social y denuncias que afectan a diversos funcionarios como es el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Posiciones divergentes

En principio, en el PRO no existe una postura monolítica respecto de un acuerdo con La Libertad Avanza en la Provincia. El que lo empuja es el presidente del partido, Cristian Ritondo, que incluso promueve la candidatura de Santilli.

¿Mauricio Macri está en esa sintonía? El ex presidente está distanciado de Milei con quien no retomó el diálogo. Hay quienes señalan que estaría promoviendo otro nombre en un esquema a construir por fuera de los límites del gobierno nacional.

En el PRO no existe una postura monolítica respecto de un acuerdo con La Libertad Avanza

Habrá que ver qué ocurre con el radicalismo, que está en pleno proceso de cierre de listas para la interna partidaria convocada para el 7 de junio donde se debe elegir la conducción del partido.

En principio la UCR avanzaría hacia una lista de unidad que, con todo, no implicaría una postura monolítica de rechazo a un eventual acercamiento al gobierno nacional para hacer un frente en la Provincia.

Hay sectores dispuestos a conversar y otros claramente enfrentados con la administración Milei y sus políticas.

 

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