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Espectáculos |El recital, gratuito y con fuerte impacto económico, ya es uno de los más grandes de su trayectoria

Shakira la rompió: show impactante en Copacabana

Con un despliegue imponente, guiños personales y un recorrido por toda su carrera, la cantante colombiana convirtió la playa de Río de Janeiro en una fiesta multitudinaria

Shakira la rompió: show impactante en Copacabana

Cuadras y cuadras de gente sobre la playa, para ser parte del recital de Shakira en Copacabana / AP

3 de Mayo de 2026 | 04:38
Edición impresa

El megaconcierto de Shakira en la playa de Copacabana se transformó en un evento histórico. Más de 2,5 millones de personas —según estimaciones— colmaron la costa carioca para ver a la estrella del pop latino en un show gratuito que combinó tecnología, emoción y una conexión total con el público.

La noche comenzó con una impactante previa: bajo la luna llena, un espectáculo de drones dibujó en el cielo la figura de una loba —símbolo de la artista— y mensajes dedicados a Brasil. Minutos después, y tras más de una hora de demora atribuida oficialmente a “problemas personales”, Shakira apareció en escena vestida con los colores brasileños y abrió el show con “La Fuerte”.

El escenario, de 1.345 metros cuadrados y acompañado por 16 torres de sonido, estuvo a la altura de la convocatoria. Desde poco después de las 23, la artista inició un recorrido por sus distintas etapas musicales ante una multitud que no dejó de acompañar cada canción.

El arranque continuó con “Girl Like Me”, donde dejó atrás el vestuario inicial para lucir un top verde y una mini rosa con brillos, reforzando el clima festivo. Más tarde llegaron “Estoy Aquí” y “Las de la intuición”, enlazadas en versiones renovadas que combinaron nostalgia y energía electrónica.

“Millones de almas juntas”

Uno de los momentos más celebrados fue cuando la cantante se dirigió al público en un portugués fluido. Recordó su primera visita a Brasil a los 18 años, durante la gira de Pies Descalzos, y fue ovacionada.

“Es mágico pensar que estamos acá, millones de almas juntas”, expresó. Luego reforzó su vínculo con el país: “Brasil, te amo”, desatando una ovación masiva.

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La relación de Shakira con Brasil es larga: se presenta allí desde 1996 y eligió Río para inaugurar en 2025 su gira Las mujeres ya no lloran, la primera en siete años y que ya rompió récords de recaudación para un artista latino.

Dardos personales y puesta cinematográfica

Uno de los bloques más comentados del show tuvo una estética cinematográfica, con interacción de la artista con robots y una narrativa visual que acompañó el segmento más personal del repertorio.

Allí aparecieron los temas con mensajes dirigidos a su expareja, en línea con su etapa más reciente. Sonaron “Te Felicito” y “Las mujeres ya no lloran…”, el hit global que popularizó junto a Bizarrap, marcando uno de los momentos más intensos del concierto.

Hits, fiesta latina y emoción

El repertorio incluyó una seguidilla de éxitos que hicieron vibrar la playa. Sonaron “TQG” —su colaboración con Karol G—, además de un bloque latino con “Copa vacía”, “La bicicleta” y “La tortura”.

El pico de energía llegó con “Hips Don’t Lie”, que hizo estallar a Copacabana, mientras que “Don’t Bother” fue precedida por un mensaje dedicado a las mujeres.

El tramo más emotivo tuvo lugar con “Acróstico”: en las pantallas aparecieron sus hijos acompañando la interpretación, en un momento íntimo dentro de una noche de escala monumental. También hubo espacio para una versión proyectada en pantalla de “Chantaje” en clave salsa.

Río, en modo “Shaki”

La ciudad vivió el evento como propio. En los días previos, Copacabana fue rebautizada informalmente como “Lobacabana”, con puestos que vendían desde camisetas hasta frascos simbólicos de “lágrimas de Shakira”. Fans de toda América Latina viajaron especialmente para el recital.

El viernes, la artista ya había dado un anticipo en un ensayo abierto junto a Caetano Veloso y Maria Bethânia, interpretando “O Leãozinho”.

Impacto económico y seguridad inédita

El evento no solo fue un fenómeno cultural, sino también económico. La alcaldía de Río estimó un impacto superior a los 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) y un fuerte aumento en el turismo, con reservas aéreas que crecieron más del 80% respecto al año anterior.

Para garantizar la seguridad, se desplegaron cerca de 8.000 agentes, además de drones, cámaras con reconocimiento facial y controles con detectores de metales, en uno de los operativos más grandes realizados en la playa.

Una noche para la historia

Con más de 100 millones de discos vendidos y múltiples premios —incluidos cuatro Grammy—, Shakira reafirmó en Copacabana su lugar como una de las artistas más convocantes del mundo.

La combinación de hits globales, emoción personal y una conexión directa con millones de personas selló una noche inolvidable, que ya se ubica entre los conciertos más multitudinarios de la historia reciente.

 

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Cuadras y cuadras de gente sobre la playa, para ser parte del recital de Shakira en Copacabana / AP

Con los colores de brasil, eufórica. Shakira conectó con la gente/Ap

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