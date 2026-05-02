"¿No les genera nada?": Bullrich cruzó a Kicillof por el robo al alumno en La Plata

La senadora Patricia Bullrich volvió a tensionar hoy el clima político con la provincia de Buenos Aires, tras el violento episodio de inseguridad que tuvo como víctima a un menor de edad en La Plata , por lo cual calificó al gobernador Axel Kicillof de “inútil”.

Como se publicó desde el jueves, el hecho ocurrió en Tolosa, cuando un nene de 12 años caminaba rumbo a la escuela y quedó registrado en cámaras de seguridad. El agresor lo siguió durante varios metros antes de atacarlo por la espalda, arrojándolo contra la vereda para inmovilizarlo.

Sin mediar palabra, el delincuente revisó sus pertenencias y le sustrajo la mochila, el celular y otras pertenencias, en una secuencia que evidenció el nivel de vulnerabilidad de la víctima. Además, obligó al menor a quitarse el buzo que llevaba puesto y después escapó.

A partir de la difusión del video, Bullrich publicó un duro mensaje este sábado en redes sociales en el que apuntó directamente contra el gobernador bonaerense y su ministro de Seguridad, Javier Alonso: “No entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿Y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?”, cuestionó la funcionaria.

Bullrich también denunció una supuesta falta de respuesta frente al delito y acusó a las autoridades bonaerenses de no garantizar seguridad: “Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”.

Además, para finalizar su mensaje, cuestionó lo que consideró un contraste entre la campaña política y la realidad cotidiana: “Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy”.