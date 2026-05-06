Un efectivo policial oriundo de nuestra ciudad sufrió un accidente este miércoles al mediodía en nuestra región, cuando perdió el control de su motocicleta mientras circulaba por Diagonal 74, a la altura de la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Según informaron fuentes oficiales a EL DÍA, el hecho ocurrió hoy y tuvo como protagonista a Joel Ezequiel Timberi, un oficial de policía que se encontraba fuera de servicio y volvía de su destino laboral. Por causas que aún se investigan, el uniformado cayó de su moto, una Bajaj Rouser, quedando tendido sobre la banquina.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de asistencia, quienes rápidamente trasladaron al herido al Hospital Horacio Cestino de Ensenada. Allí recibió atención médica y, de acuerdo al parte, se encuentra fuera de peligro, salvo posibles complicaciones.

La causa fue caratulada como “lesiones por accidente” e interviene la UFI N° 10, que buscará determinar las circunstancias del siniestro. En la escena también se observaron móviles policiales y tareas de prevención para ordenar el tránsito en la zona.