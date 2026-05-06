¿Un Hard Rock Café en La Plata? Cómo será la transformación del Estadio Único
¿Un Hard Rock Café en La Plata? Cómo será la transformación del Estadio Único
Cómo sigue el tiempo en La Plata: "ciclogénesis profunda" y un ciclón frente a la costa bonaerense
Inquilinos contra las cuerdas en La Plata: alquileres y expensas ya se llevan casi la mitad de los ingresos
Cómo pagó Adorni las reformas en el country y la declaración clave de un empresario por el departamento en Caballito
Robo millonario frente a un banco en La Plata: detuvieron a un sospechoso tras allanamientos
Murió Ted Turner, creador de la cadena CNN: fundó el primer canal de noticias activo las 24 horas
Falta de álbumes del Mundial 2026 en La Plata: entre el delivery de figuritas y la queja de los fieles vendedores
Un policía perdió el control de su moto, chocó contra la rambla y cayó al asfalto de la bajada de la Autopista
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La UNLP desarrolló componentes para el satélite nacional SABIA-Mar y consolida su liderazgo en el campo aeroespacial
VIDEO. Habilitaron el nuevo puente sobre el Arroyo El Gato en la 520: prueban el sistema hidráulico
Tras la muerte de Luis Brandoni, apareció una nueva heredera: reacciones y detalles
Modo alerta: filtraron una foto al límite entre Wanda Nara y Maxi López
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Qué impacto tiene en la Argentina la mejora en la calificación de la deuda
Qué es la enfermedad de Fabry: especialistas advirtieron sobre el retraso del diagnóstico
El cáncer y la enfermedad renal crónica entraron al sistema nacional de vigilancia epidemiológica
Casación confirmó la condena contra el ex fiscal Tomás Moran
En La Plata, proponen prohibir el ingreso a los estadios a quienes hagan pintadas en la vía pública
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Durísimo cruce de Caputo a Cavallo: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"
El petróleo se derrumba hasta un 12% ante posible acuerdo de paz entre Irán y EEUU
Subsidios al gas: quiénes pueden acceder y cómo obtener la bonificación extra
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 6 de mayo 2026
El vapeo en La Plata: una práctica que no esperó el “blanqueo” y reabre la polémica
Dolor en La Plata por la muerte de Haydee Isabel Bencini, reconocida difusora de la cultura italiana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La enfermedad de Fabry es causada por la deficiencia de la actividad de una enzima (la alfa-galactosidasa A) y provoca la acumulación progresiva de una sustancia denominada Gb3 (globotriaosilceramida) en distintos tejidos del organismo, lo que desencadena un amplio espectro de manifestaciones clínicas que afectan principalmente al sistema nervioso, al corazón y a los riñones.
Un informe reciente señaló que, según datos epidemiológicos internacionales, las estimaciones de prevalencia de la enfermedad de Fabry varían de 1 en 117.000 a 1 en 11.854 nacidos vivos, aunque se estima que su prevalencia real podría ser mayor debido al subdiagnóstico.
En Argentina, extrapolaciones sugieren la existencia de entre mil y mil quinientos casos, pero solo una fracción de ellos fue identificada. Esta brecha entre casos estimados y diagnosticados refleja uno de los principales desafíos en el abordaje de esta enfermedad: la dificultad para reconocerla a tiempo.
“La enfermedad de Fabry es un claro ejemplo de cómo los síntomas inespecíficos pueden retrasar durante años un diagnóstico correcto. Los pacientes consultan reiteradamente por dolor, molestias digestivas o lesiones en la piel, pero muchas veces estos signos se interpretan de manera aislada, lo que hace que el paciente vaya peregrinando entre consultorios médicos intentando obtener respuestas”, explicó la Dra. Cintia Marchesoni.
Marchesioni, quien es médica especialista en Neurología y Neurofisiología, staff del Servicio de Neurología del Hospital Británico de Buenos Aires, añadió: “Esto genera lo que llamamos una ‘odisea diagnóstica’, que puede extenderse durante más de una década”.
Múltiples estudios documentaron que, en promedio, los pacientes con Fabry tardan entre 10 y 20 años en obtener un diagnóstico definitivo. Esta demora tiene consecuencias clínicas significativas, ya que durante ese tiempo la enfermedad va progresando silenciosamente, acumulando daño irreversible en órganos vitales.
LE PUEDE INTERESAR
El cáncer y la enfermedad renal crónica entraron al sistema nacional de vigilancia epidemiológica
Uno de los aspectos más complejos de la enfermedad de Fabry es su heterogeneidad clínica, mientras que los síntomas suelen comenzar en la infancia, con episodios de dolor neuropático caracterizado por sensación de ardor o quemazón en manos y pies.
Este dolor puede ser desencadenado por el ejercicio, la fiebre, el estrés o los cambios de temperatura, y en muchos casos resulta invalidante y a esto se le suman manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal recurrente, náuseas, diarrea o constipación, así como la falta de sudoración (hipohidrosis), lesiones cutáneas llamadas angioqueratomas y alteraciones oculares detectables mediante estudios especializados.
“La intensidad del dolor neuropático en Fabry no siempre es comprendida. Hay pacientes que desde niños tienen que interrumpir sus actividades cotidianas por crisis de dolor muy severas, condicionando su calidad de vida”, señaló la Dra. Marchesoni.
A medida que la enfermedad progresa, suelen aparecer complicaciones más graves, como insuficiencia renal, miocardiopatía hipertrófica y accidentes cerebrovasculares. De hecho, los pacientes con Fabry tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un ACV a edades tempranas en comparación con la población general, especialmente en ausencia de tratamiento.
La enfermedad se transmite de manera hereditaria ligada al cromosoma X, lo que implica que los hombres presentan formas más severas, mientras que las mujeres pueden tener manifestaciones variables. Actualmente, se reconoce que las mujeres no son meras portadoras, sino que también pueden desarrollar síntomas clínicamente relevantes y este patrón de herencia hace que cada diagnóstico tenga un impacto familiar significativo.
“Detectar un caso de Fabry no significa identificar a un solo paciente, sino abrir la puerta a un diagnóstico en cadena dentro de su familia. En muchos casos, a partir de un paciente-índice se identifican múltiples familiares afectados que desconocían su condición”, afirmó la Dra. Marchesoni.
Este concepto de “pesquisa familiar” es fundamental en muchas enfermedades de origen genético. De hecho, se estima que por cada persona diagnosticada pueden identificarse hasta 10 familiares adicionales con la enfermedad. Este enfoque permite ampliar el diagnóstico y también intervenir tempranamente en individuos que aún no presentan daño orgánico avanzado.
En términos terapéuticos, en las últimas dos décadas se produjeron avances significativos. La terapia de reemplazo enzimático (TRE), que consiste en la administración intravenosa periódica de la enzima faltante, ha demostrado ser eficaz para reducir la acumulación de Gb3 y mejorar la función de órganos afectados. Estudios longitudinales han evidenciado beneficios en la función renal, cardíaca y en la reducción del dolor neuropático.
“El tratamiento cambió radicalmente la historia natural de la enfermedad de Fabry. Hoy podemos hablar de una mejora en la calidad de vida y, de alcanzar un enlentecimiento significativo en la progresión del daño orgánico”, indicó la Dra. Marchesoni, quien agregó: “Pero para esto es fundamental un diagnóstico precoz con un inicio temprano del tratamiento, por lo cual, existe una ventana terapéutica que no debemos perder”.
A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes en el acceso al diagnóstico y al tratamiento, entre los que se destacan la baja sospecha clínica, el error diagnóstico y las barreras en la cobertura de determinadas prácticas. No obstante, en Argentina existen iniciativas que facilitan el diagnóstico, como el test enzimático y genético de acceso gratuito a partir de muestras de sangre seca, que puede ser enviado a laboratorios especializados para su análisis.
El impacto de la enfermedad de Fabry va más allá del plano físico. Al tratarse de una condición crónica y hereditaria, también tiene implicancias emocionales, económicas, sociales y familiares. Los pacientes suelen enfrentar incertidumbre sobre su evolución, temor al rechazo y dificultades en la planificación de proyectos de vida. La depresión es más frecuente en esta población, lo que requiere un abordaje integral que incluya apoyo psicológico.
Frente a este escenario, el desafío es claro: acortar los tiempos entre los primeros síntomas y el diagnóstico para transformar historias marcadas por la incertidumbre en trayectorias acompañadas, donde la información, la sospecha clínica y el trabajo en red puedan cambiar el curso de la enfermedad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí