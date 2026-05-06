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Información General |CUESTIONAN LOS AUMENTOS A LAS TASAS QUE PAGAN LAS AEROLÍNEAS

Piden a Argentina no encarecer los pasajes aéreos

La compañía estatal aplicará un cargo extra por tramo para quienes lleven más de un bolso de tres kilos en vuelos de cabotaje adquiridos con la tarifa más barata

Piden a Argentina no encarecer los pasajes aéreos

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6 de Mayo de 2026 | 02:42
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La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) reclamó al Gobierno nacional y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que revise dos resoluciones recientes que incrementan de manera significativa las tasas que pagan las aerolíneas y encarecen el precio de los pasajes para los usuarios.

Las resoluciones cuestionadas elevaron este año la tasa de seguridad en vuelos domésticos de 20 a 6.500 pesos, y la de navegación aérea, que aumentó un 15% para vuelos internacionales y un 359% para vuelos de cabotaje. ALTA se sumó así a un llamado previo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), emitido el 1° de mayo.

El organismo regional advirtió que, incluso antes de estos ajustes, un pasajero que viajaba desde Buenos Aires a Miami ya pagaba unos 76 dólares en tasas e impuestos fijos correspondientes a la Argentina, frente a 12,9 dólares desde San Pablo y 25 dólares desde Santiago de Chile. Con los nuevos incrementos, esa brecha se amplía y resta competitividad al mercado local frente a otros destinos de la región.

ALTA también cuestionó el procedimiento seguido para aprobar las medidas: señaló que ambas resoluciones fueron adoptadas sin consulta previa con las aerolíneas, en contradicción con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional y con compromisos de diálogo asumidos por las propias autoridades apenas 72 horas antes de la publicación de las normas.

La entidad recordó que en 2025 Argentina lideró el crecimiento de pasajeros internacionales en América Latina con una suba del 18%, alcanzando un récord histórico de 33,3 millones de pasajeros transportados, sumando 50 rutas internacionales y atrayendo a cinco nuevas aerolíneas.

 

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