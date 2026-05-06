Amorosa sorpresa: José Chatruc se la jugó con Sabrina Rojas para su cumpleaños

El inicio del romance con Sabrina Rojas fue muy cuestionado por haberse mostrado frío y distante. Pero, José Chatruc tuvo un gesto que dejó en claro que en el fondo, es un verdadero romántico.

El día en que Sabrina Rojas celebra sus 46 años, decidió sorprenderla con un detalle especial en sus redes sociales.

Primero, subió a su Instagram una foto de los dos besándose en un ascensor sino que además, le escribió: "Te amo chinchui". Al pie, le pidió a sus seguidores que le hagan el aguante: "Hoy cumple años la Rojas, ¿le pueden explotar el Instagram?".

"Feliz cumple a mi compañera. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo Rojas", subió el ex futbolista.

No conforme con esto, armó un post donde la definió como "su compañera" y agregó: "Feliz cumple. Paso a paso me dice la reina y para mí es una frase de campeonato. Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo Rojas, sos por escándalo la 1".

Sin dudas, para los que lo conocen a Chatruc, este detalle fue un verdadero acto de amor ya que él no es adepto a mostrar tan abiertamente sus emociones.

Finalmente, Sabrina en el fondo lo sabe y por eso, lo apoyó al repostearlo con la leyenda: "me desmayo de amor".