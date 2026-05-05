Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO.- Crimen de Luis Cubilla en La Plata: el crudo relato de una madre destrozada

5 de Mayo de 2026 | 18:43

Escuchar esta nota

El dolor atraviesa cada palabra, pero también la templanza. En una casa de La Plata, en la zona de 72 y 142 bis, Zoraida —la mamá de Luis Alberto Cubilla— intenta poner en palabras lo que dejó el crimen de su hijo, asesinado de una puñalada durante la madrugada del 1° de mayo mientras compartía una reunión con amigos. “La verdad que nos cambió la vida a nosotros acá en casa, a todo, pero vamos a tratar de seguir porque la vida continúa”, expresó en diálogo con el diario El Día, en medio de la conmoción.

Lejos de un discurso cargado de odio, su testimonio sorprende por el tono. “Yo no guardo rencor contra el muchacho. No siento ese odio en mi corazón”, dijo sobre el joven acusado. Aun así, aclaró: “No puedo decir ‘hay que hacer justicia’, bueno, que se encargue la justicia realmente acá en la tierra. Yo no lo condeno como madre, tampoco estoy enojada con sus padres”. Y remarcó una idea que repitió varias veces: para ella, el agresor no era amigo de su hijo. “No fue amigo de nadie, porque no podés llamar amigo a un asesino. Ya tenía algo en la mente, en su corazón, por eso vino con un arma a una fiesta”.

El episodio ocurrió durante un festejo por el Día del Trabajador. Según reconstruyó la familia, el acusado -a quien identificaron como Alexis- era conocido del barrio y solía aparecer en este tipo de encuentros, aunque no formaba parte del grupo cercano. “Era hijo de una conocida mía de hace más de 20 años, pero no lo contaban como amigo. Siempre entraba, pero algo veían”, relató Zoraida, quien sostuvo que el joven ya mostraba actitudes que generaban desconfianza. “Si era amigo, no iba a venir con un arma blanca”, insistió.

La secuencia que derivó en el crimen fue reconstruida a partir del testimonio de Jorge, el hermano mayor de Luis, que también estaba en el lugar. Según contó la madre, el acusado comenzó a comportarse de manera “cargosa y maleducada” con chicas y otros presentes. Fue entonces cuando Luis intervino. “Le dijo: ‘dejá de ser maleducado, no le faltes el respeto a la gente. Si venís a divertirte, divertite bien’”, recordó.

La situación escaló. En medio del conflicto, Luis reaccionó y le dio una cachetada. Jorge intervino para separarlos y evitar que la pelea continuara. “Le dijo que se fuera, que se vaya a la casa”, relató Zoraida. El joven se retiró, pero no definitivamente. “Se fue hasta la esquina, pero volvió. Y volvió con la mano así”, describió, en referencia al momento previo al ataque.

Zoraida no pudo ver el video del hecho, pero le transmitieron lo que muestran las imágenes: el agresor regresó con un cuchillo en la mano y, aprovechando un descuido, atacó a Luis con una puñalada mortal. “No me animo a mirar”, confesó.

LE PUEDE INTERESAR

Desafectaron a un alto funcionario policial bonaerense tras una grave denuncia vinculada a La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Persecución y caos en un barrio de La Plata: un joven fue detenido tras un intento de fuga

En medio del relato, la madre se detiene en quién era su hijo. “Le decíamos ‘Boscacha’. Tenía una sonrisa divina, de oreja a oreja. Nunca lo ibas a ver triste ni de mal humor. Era el que te subía el autoestima en todo”, recordó. Y agregó: “Siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa”.

También hablaron amigos del joven, quienes coincidieron en que el acusado era alguien conocido “de vista”, que aparecía ocasionalmente. “Se acercaba, saludaba, charlaba un rato y se iba. Nunca pensamos que iba a pasar algo así”, señalaron, todavía impactados por lo ocurrido.

Pese a la magnitud de la pérdida, Zoraida insiste en una postura que mezcla dolor, fe y humanidad. “Si me preguntan cuántos años le daría, no. Que la justicia se encargue. Yo tengo un corazón de madre”, dijo. Y volvió a marcar una diferencia que la atraviesa: “Su mamá lo va a ver a su hijo vivo. Yo ya no lo voy a volver a ver”.

Sobre el final, repitió lo que para muchos resulta difícil de comprender en un contexto así: “No siento odio. Y que Dios lo ayude”. Mientras tanto, la familia de Luis Cubilla intenta seguir adelante, aferrándose al recuerdo de un joven que, aseguran, siempre tenía una sonrisa lista para los demás.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!

Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
+ Leidas

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

Una entidad pública pagó los gastos del viaje de Kicillof y funcionarios provinciales a España

El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante

Cuál es el sueldo mínimo en Venezuela

Dinero fresco para Gimnasia por el ascenso del Schalke 04 de Felipe Sánchez
Últimas noticias de Policiales

Desafectaron a un alto funcionario policial bonaerense tras una grave denuncia vinculada a La Plata

Persecución y caos en un barrio de La Plata: un joven fue detenido tras un intento de fuga

El gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo irá a juicio oral: de qué está acusado

Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia
La Ciudad
El Súper Cartonazo de $3.000.000 se va para un lector de Quilmes
Murió Hugo Cánepa, reconocido hincha y periodista de Gimnasia
Alimentos al frente: cómo se reconfiguró el índice de precios en La Plata en abril
Caudalosa y peligrosa: vecinos alertan por una filtración en 7 y 60
Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia por los octavos de final
Con gol de Saka, Arsenal le ganó al Atlético de Madrid y es el primer finalista de la Champions
Fotos | Los hinchas llegan a Perú para acompañar a Estudiantes ante Cusco FC
FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!
Guillermo Barros Schelotto habló del choque especial con Gimnasia: "Soy 100% profesional"
Información General
La crisis del almuerzo laboral: más argentinos comen peor, menos o saltean la comida
Crean un registro de agrimensores sociales para ampliar el acceso al hábitat en la Provincia
Chau al "carry on" gratuito: Aerolíneas dispuso que hay que pagarlo como "servicio adicional"
Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país
La Justicia ordenó vacunar a un bebé pese a la negativa de los padres
Espectáculos
La reacción de Thelma Fardin: “Si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente"
Carla Junqueira, abogada de Thelma Fardin, brindó detalles del fallo contra Darthes
Juan Darthés irá a la cárcel por abuso sexual contra Thelma Fardin: la Justicia de Brasil dejó firme la condena
Las fotos de la escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Río de janeiro
Murió Jorge Calandrelli, el compositor argentino que ganó 6 Grammy

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla