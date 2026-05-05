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El Súper Cartonazo de $3.000.000 se va para un lector de Quilmes

El Súper Cartonazo de $3.000.000 se va para un lector de Quilmes
5 de Mayo de 2026 | 18:00

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Hoy, Leonardo Gómez, es sinónimo de suerte en la Ciudad: tras años de comprar EL DIA y participar del Súper Cartonazo, fue quien presentó la tarjeta con los 15 aciertos y finalmente se alzó con el honeroso premio de $3.000.000. 

Gómez, aunque es oriundo de Quilmes, lleva a La Plata en el corazón: todos los días viaja a la capital bonaerense para trabajar. Es en ese interín cuando compra este diario. "Desde siempre que compro EL DIA", contó en las oficinas de la institución ubicadas en diagonal 80 y develó: "Es la primera vez que gano algo, y eso que también juego a la lotería". 

Es que el Súper Cartonazo es un premio tradicional en la Ciudad. Con presencia hace décadas en la mesa de los platenses -y también de muchos más bonaerenses- este juego y su premio abultado ha permitido a muchos desde refaccionar su hogar hasta cumplir el sueño de algún viaje postergado. "Lo voy a usar para pagar cuentas", graficó Gómez. 

Recordemos que -hasta las 17 de hoy- en caso de obtener los 15 aciertos deben llamar al 412-0101 y concurrir a las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817 para acreditar su condición de ganador.

Cuándo sale la nueva tarjeta

El Súper Cartonazo comienza cada semana con la tarjeta que se entrega junto a la edición impresa del diario. Desde el viernes se publican diez números diarios, del 00 al 89, tanto en la versión papel como en la edición digital. El objetivo es completar los 15 números del cupón y presentarlo dentro del plazo estipulado.

Luego, como ocurre habitualmente, desde el domingo al martes se publican 10 números por cada edición, entre el 00 y el 89. Los que tienen los cartones deben que cotejar los números que se publican.
 

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