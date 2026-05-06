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Espectáculos |Revolucionó la TV y el periodismo

Murió Ted Turner, creador de la cadena CNN: fundó el primer canal de noticias activo las 24 horas

Murió Ted Turner, creador de la cadena CNN: fundó el primer canal de noticias activo las 24 horas
6 de Mayo de 2026 | 12:10

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Murió el magnate de los medios Ted Turner, creador de la cadena CNN y uno de los empresarios más influyentes en la historia de la televisión. Tenía 87 años.

La noticia fue confirmada este miércoles por su entorno y la propia cadena, que informó que el fallecimiento ocurrió en su residencia en Estados Unidos. Turner había revolucionado la industria en 1980 con el lanzamiento de CNN, el primer canal de noticias las 24 horas, un modelo que cambió para siempre la forma de consumir información en todo el mundo.

Nacido en 1938 en Cincinnati, construyó un imperio mediático a partir de una empresa familiar de publicidad y luego expandió su negocio con la compra de estaciones de televisión y la creación de Turner Broadcasting System. Con esa base, impulsó señales como CNN, TNT y TBS, convirtiéndose en una figura clave del desarrollo del cable.

Su apuesta por una señal informativa continua fue inicialmente cuestionada, pero terminó imponiéndose a nivel global, especialmente durante coberturas en vivo de grandes acontecimientos internacionales, lo que consolidó a CNN como referencia informativa.

En el plano personal, Turner había revelado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa. En los últimos años su estado de salud se había deteriorado progresivamente. 

Además de su rol empresarial, fue reconocido por su perfil filantrópico y su influencia en distintas áreas, desde el deporte hasta el ambientalismo. Entre sus aportes más destacados figura una donación millonaria a las Naciones Unidas y la creación de iniciativas vinculadas a la paz y el desarme nuclear.

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