Noche de Copa para Estudiantes, que visita a Cusco y quiere estar a la altura: formaciones, hora y TV

Estudiantes afrontará esta tarde una de esas pruebas que suelen marcar el pulso de una Copa Libertadores. Desde las 19, el equipo de Alexander Medina visita a Cusco FC., en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la cuarta fecha del Grupo A, en un partido que puede empezar a definir buena parte de su futuro en el certamen continental.

El encuentro contará con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero, acompañado por una terna íntegramente de su país, y será televisado por la cadena Fox Sports, además de la transmisión del equipo de la Supertransmi por FM La Redonda 100.3 ( ESCUCHAR AQUI ).

El compromiso aparece como una verdadera prueba de carácter para el Pincha, no solo por el rival y lo que hay en juego, sino también por el contexto.

Probables formaciones de Estudiantes vs Cusco FC:

Cusco FC: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Lucas Cornejo o Alexis Castro, Tiago Palacios; Fabricio Pérez, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Hora: 19:00

TV: Fox Sports

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

La baja más importante será la de Ezequiel Piovi, por acumulación de tarjetas amarillas

La previa ante Cusco

El conjunto albirrojo deberá medirse en los 3.400 metros de altura de Cusco, un escenario siempre complejo, exigente desde lo físico y también desde lo mental. No por nada el propio Medina anticipó en la previa que será “un partido de ajedrez bastante difícil”, dejando en claro que la estrategia, la dosificación y la lectura de los tiempos serán tan importantes como el juego mismo.

Estudiantes llegó a Perú en un momento positivo desde lo anímico. El triunfo del último fin de semana frente a Platense, que le permitió cerrar la fase regular del Torneo Apertura en lo más alto de la Zona A, le dio al equipo un envión importante. Además del 2-0 en Vicente López, el León consiguió asegurarse la ventaja de localía en todos los cruces de playoffs del certamen local, a excepción de una eventual final. Con ese objetivo ya cumplido, el foco vuelve a posarse de lleno en la Libertadores.

Y el desafío no es menor. Del otro lado estará un Cusco FC que todavía no ganó en la Copa y que llega urgido por sumar para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.

El conjunto peruano, sin embargo, viene de recuperarse en el torneo local con una victoria que le permitió acomodarse en el sexto puesto de su campeonato, por lo que intentará hacer valer la localía y la altura para sostener sus aspiraciones.

En cuanto al equipo, Medina deberá resolver algunas bajas sensibles. La más importante será la de Ezequiel Piovi, uno de los ejes del mediocampo, que no estará disponible tras haber alcanzado el límite de amonestaciones en el duelo ante Flamengo.

Su ausencia obliga al entrenador a reconfigurar una zona clave en el funcionamiento del equipo. El principal apuntado para ocupar ese lugar es Gabriel Neves, aunque no sería el único movimiento.

La otra baja de peso será la de Adolfo Gaich, que no formó parte de la delegación que viajó a Perú por el fallecimiento de su madre, una noticia que golpeó fuerte al grupo y que obligó al cuerpo técnico a rearmar variantes ofensivas. A esa ausencia se sumó la del juvenil Joaquín Tobio Burgos, quien no pudo viajar luego de presentar un cuadro febril acompañado por un foco respiratorio. Teniendo en cuenta las condiciones del partido y el impacto que puede generar la altura, el cuerpo médico optó por preservarlo.

Con este panorama, el entrenador terminó de ajustar detalles en la última práctica y apostará por una base mayormente titular para un partido que considera determinante. En el fondo no habría misterios: Fernando Muslera estará en el arco, acompañado por una defensa que sale prácticamente de memoria con Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti. En el caso del zaguero, además, deberá cuidarse, ya que arrastra dos amarillas y una nueva amonestación lo dejaría al margen del próximo cruce ante Flamengo en Río de Janeiro.

En la mitad de la cancha, Mikel Amondarain y Gabriel Neves aparecen con lugar asegurado, mientras que la principal duda pasa por el tercer volante. En las últimas prácticas, el Cacique probó con el juvenil Lucas Cornejo, que corre con chances de meterse en el once, aunque la otra alternativa es Alexis Castro.

Más adelante, Guido Carrillo seguirá como referencia ofensiva, acompañado por Tiago Palacios y Fabricio Pérez en el frente de ataque. Allí estará buena parte de la ilusión albirroja para lastimar, sostener la pelota y buscar el golpe en una tarde que puede empezar a marcar el rumbo del grupo. Estudiantes sabe que no será una parada sencilla, pero también entiende que un buen resultado en Cusco puede dejarlo muy bien parado de cara al tramo decisivo de la Copa.