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Espectáculos |Micaela y Florencia Brandoni: una decisión contundente

Tras la muerte de Luis Brandoni, apareció una nueva heredera: reacciones y detalles

Tras la muerte de Luis Brandoni, apareció una nueva heredera: reacciones y detalles
6 de Mayo de 2026 | 08:14

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Sin dudas, la muerte de Luis Brandoni dejó un profundo dolor en la colonia artística, pero también sacó a la luz cuestiones que no eran de público conocimiento.

Todo, tiene que ver con una hija extramatrimonial que sí fue reconocida, pero de la que no se sabía.

Se llama Adriana y su nombre salió a la luz a partir de que sus hermanas Micaela y Florencia, de su relación con Marta Bianchi, pidieran agregarla a la herencia.

Un gesto que deja en claro que había relación, más allá de que no se la conociera de manera pública.

Allá por el año 2022 Brandoni habló de ella en una entrevista, contó que había sido papá de adolescente, cuando no era famoso, pero no mucho más.

Incluso, a partir de esa hija, tuvo otra nieta: Patu Leonardi.

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Ahora, en la tele, dieron a conocer el inicio de la sucesión: “Micaela y Florencia Brandoni asisten en carácter de hijas a iniciar juicio sucesorio ab-intestato del señor Adalberto Luis Brandoni…”.

Con estos datos, el abogado Juan Pablo Merlo, explicó: “Las mismas hermanas están diciendo acá hay otra heredera. Ellas mismas la están habilitando”, cerraron el comentario. 

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