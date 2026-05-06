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Cuál es la marca china que lanzó planes de ahorro para autos importados en 84 cuotas: cuánto se paga por mes

Cuál es la marca china que lanzó planes de ahorro para autos importados en 84 cuotas: cuánto se paga por mes
6 de Mayo de 2026 | 09:02

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La automotriz china JAC Motors lanzó en Argentina planes de ahorro para autos importados en 84 cuotas con tasa preferencial, una herramienta inédita en el mercado local que apunta a facilitar el acceso al 0 km en un contexto de crédito limitado. La iniciativa alcanza a toda su gama y replica el sistema tradicional de ahorro.

El sistema mantiene la estructura clásica de los planes de ahorro en Argentina. Se trata de grupos de suscriptores que pagan una cuota mensual durante un plazo determinado -en este caso, 84 meses- con el objetivo de adjudicar el vehículo antes de completar el total de pagos.

La adjudicación puede darse por sorteo o por licitación, dependiendo del aporte adicional que cada cliente esté dispuesto a realizar. Este formato permite acceder al vehículo sin necesidad de contar con el total del dinero al inicio ni de recurrir a financiamiento bancario.

Cuánto se paga por mes en uno de estos planes

Uno de los ejemplos concretos de créditos es el plan para el JAC S2 FL en versión manual, que hoy se posiciona como uno de los SUV más accesibles del mercado local dentro del portfolio de la marca.

En este caso, los valores informados para mayo de 2026 son los siguientes:

- Plazo del plan: 84 cuotas
- Derecho de suscripción + sellado: $1.128.438,56
- Carga administrativa: $4.682.908,00
- Impuestos y tasas + seguro de vida: $1.274.312,97
- Valor estimado de la cuota mensual: $443.700

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Este monto puede variar con el tiempo en función del precio del vehículo y de las actualizaciones propias del sistema, pero sirve como referencia para entender el nivel de inversión mensual que implica ingresar a uno de estos planes.

Qué modelos están incluidos en la propuesta

La iniciativa abarca toda la gama que la marca comercializa en el país, lo que amplía considerablemente las opciones para los clientes interesados. Entre los modelos disponibles se encuentran:

JAC S2 FL
JAC JS6 PHEV
JAC JS8 PRO
JAC T9 Luxury

Esta variedad permite cubrir distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un SUV urbano accesible hasta quienes necesitan mayor espacio o una pickup para trabajo y uso mixto.

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