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La Plata bajo un extenso alerta por tormentas severas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h: ¿se extiende hasta el jueves?

La Plata bajo un extenso alerta por tormentas severas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h: ¿se extiende hasta el jueves?
6 de Mayo de 2026 | 07:37

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo para este miércoles por tormentas fuertes que afectarán a La Plata, a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a gran parte del territorio bonaerense, con condiciones que podrían tornarse severas en algunos sectores.

Según el organismo, el área será impactada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente severas. 

Se espera que estén acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas.

De acuerdo con las previsiones, el fenómeno incluirá fuerte actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, lo que eleva el riesgo de caída de árboles, postes y posibles complicaciones en la circulación.

En cuanto a las lluvias, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos estos registros sean superados de forma localizada.

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En materia de temperaturas, las marcas mínimas se ubicarán en 16 grados y la máxima en 23 grados.

Jueves severo

En La Plata y alrededores el alerta por mal tiempo se extenderá al jueves incluso con un alerta que se elevará a color naranja, en particular en horas de la mañana.

Según el SMN, "el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas". 

El organismo estableció que las tormentas "estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h". 

"Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada"", estimó.

A su vez, se aguarda para mañana temperaturas de entre 15 grados y 19 grados.

Recomendaciones ante el alerta

Frente a este escenario, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas
No refugiarse bajo árboles o estructuras inestables
Asegurar objetos que puedan volarse por el viento
Mantenerse informado a través de los canales oficiales
Un miércoles con condiciones adversas
La jornada estará marcada por la inestabilidad y el rápido desarrollo de tormentas, por lo que se aconseja a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones para minimizar riesgos.

Viernes a puro viento

Si bien  el avance de este sistema podría generar mejoras recién hacia el jueves después de mediodía, cuando se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, el viernes proseguirán las ráfagas de viento.

El SMN indicó que las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/hora. Ya sin lluvias, las temperatura mínima se ubicará en 7 grados y la máxima de 14 grados.

 

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