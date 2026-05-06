Manto sagrado Los hinchas del Pincha, presentes

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Muchos grupos recorrieron la ciudad y visitaron Machu Pichu. La altura se hace sentir. Calor durante el día y fresco a la noche. Estudiantes no estará solo esta noche en Perú
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
PERÚ, ENVIADO ESPECIAL
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Otro destino de Copa Libertadores pone a prueba a los hinchas de Estudiantes, que nuevamente dirán presentes en el Valle Sagrado de los Incas para alentar al equipo que se juega una parada brava en la altura de Cusco para no complicar su clasificación a los octavos de final.
Ya desde los días previos se empezó a notar un clima especial, ya que sin dudas es un destino que invita a estar esta noche en la cancha pero antes o después visitar las ruinas de Machu Pichu uno de los sitios turísticos más visitados de Sudamérica sino el que concentra a la mayor cantidad de gente a lo largo de todo el año. Este dato explica por qué muchos de los que viajaron se encontraron con la información que no hay más entradas para ingresar al Parque Nacional, cerrado por completo a quien no tenga su ticktet. Se reservan con varios meses de antelación.
Santi, Tato, Andrés Carolina y algunos más / EL DIA
Los primeros en llegaron fueron desde diferentes sitios del país. Nico, Santiago, Fernando y otros más desde la Ciudad de Buenos Aires, Juan de Mar del Plata y varios platenses como Santiago Delfor Muñoz, Carolina Bejarano, Tato Torchia y Andrés Babenco. Además Gustavo, Marcelo y Martín Russo, que unieron Argentina con Perú pasando por Chile. Otro que no se pierde partido del Pincha en el exterior es Juan Carlos Di Tommaso. De la Fundación Estudiantes también llegó Germán Nanni y el empresario Juan Blanco. Otros hinchas que no pierden oportunidad de acompañar al equipo son Nicolás Canel y su tía Marisa. El Lechu del Mondongo y Fede Alice de la Agrupación 16 de octubre viajaron en vuelos con diferentes escalas, lo mismo que Seba y su esposa del barrio porteño de Flores.
El clima recibió a los platenses y demás con un sol a pleno que hizo elevar la temperatura ambiente, pero también con una fuerte amplitud térmica, producto de los 3450 metros sobre el nivel del mar en el que está emplazada la ciudad que fuera la cuna del imperio Inca. A la noche el termómetro invitó a un sueter y campera (las dos cosas juntas mucho mejor).
Se espera que alrededor de 300 hinchas digan presentes y es un montón, teniendo en cuenta la distancia y los costos de un pasaje aéreo. Y teniendo en cuenta que en dos semanas el Pincha juega en Río de Janeiro y es más seductor. El plantel llegó al hotel Hilton a las 20:30 de Perú, dos horas menos que en Argentina.
Facu Barrancos y Franco Principi, en cusco / EL DIA
Con el santuario de Machu Pichu de fondo / EL DIA
Santi, Tato, Andrés Carolina y algunos más / EL DIA
Facu Barrancos y Franco Principi, en cusco / EL DIA
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