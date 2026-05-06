Cómo sigue el tiempo en La Plata: "ciclogénesis profunda" y un ciclón frente a la costa bonaerense

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A partir del miércoles, una ciclogénesis profunda comenzará a desarrollarse en el centro del país. Un detalle clave: este proceso no será rápido ni se quedará en un solo lugar. Sus impactos se sentirán en todo el centro de Argentina, el este de la Patagonia, el litoral argentino y también en la República Oriental del Uruguay.
El sitio especializado Meteored informó que este miércoles el tiempo mostrará un claro desmejoramiento con el correr del día. El proceso arranca con la ondulación de un sistema frontal y la formación de un centro de baja presión a nivel superficial. En el Gran La Plata y en el AMBA, ya desde la mañana es posible que comiencen a registrarse tormentas y lluvias intermitentes. Pero lo más intenso llegará hacia la noche.
El periodo nocturno del miércoles al jueves se vislumbra como el más riesgoso de la semana en la Región. Los fenómenos localizados incluyen tormentas intensas, actividad eléctrica frecuente y, sobre todo, granizo que podría dejar consecuencias.
Por su parte, el servicio de meteorología de la Municipalidad de La Plata informó en horas del mediodía de este miércoles que "luego de esta breve tanda de chaparrones y tormentas, tendremos un mejoramiento temporario con una tarde cálida y húmeda".
Sin embargo, "hacia la noche/madrugada se esperan nuevamente lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, producto del pasaje de un frente frío".
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El Servicio Meteorológico Nacional ya emitió un alerta de nivel amarillo para el área. El comunicado oficial indica que el AMBA será afectado por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros. En algunos puntos, esa cifra podría ser superada de forma localizada.
Además del agua, los modelos advierten sobre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. Es el tipo de tormenta que obliga a asegurar objetos en balcones y a no circular si no es necesario.
El jueves será la jornada de transición. Arrancará con fuertes tormentas en la madrugada, pero luego las precipitaciones se volverán aisladas y de menor relevancia. A lo largo del día, los vientos rotarán del norte al sudoeste intensificando rapidamente. El sistema empezará a moverse.
El viernes comenzará la fuerte intensificación del ciclón extratropical sobre el Mar Argentino, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Bajo este escenario, la ciudad de La Plata y los alrededores tendrán una jornada sumamente ventosa del sudoeste.
Las previsiones más adversas indican vientos sostenidos de 25 a 40 km/h, con ráfagas que podrían superar localmente los 70 km/h. El viento no llegará solo. Simultáneamente, se producirá una fuerte caída de la temperatura. Las máximas no superarán los 15 grados. El frío se instalará y se quedará, al menos, hasta el domingo.
En cuanto a la lluvia, el viernes mostrará una mejora paulatina. Habrá algunos momentos soleados, pero el ingreso de aire frío mantendrá la inestabilidad. Tanto el viernes como el sábado pueden aparecer chaparrones intermitentes en medio de las nubes y el sol.
El viento recién comenzará a disminuir el sábado. Pero el frío seguirá todo el fin de semana. Las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas que no levantarán cabeza. El AMBA pasará de la humedad pesada del martes a la crudeza del viento polar en apenas 72 horas.
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