Entradera a una mujer en Gorina

La denuncia fue radicada en la subcomisaría de Gorina / Web

Una profesional de 30 años, vecina de la localidad platense de Gorina, soportó un angustiante episodio a causa de una entradera en su casa, protagonizada por dos delincuentes que portaban un arma de fuego.

Según pudo saber este diario, este hecho de inseguridad se produjo pasadas las 20 del lunes en una vivienda ubicada en las calles 140 y 472.

Un allegado a la investigación informó, al respecto, que la víctima arribó en ese momento a su domicilio a bordo de su auto Toyota Yaris de color gris.

Citó que una vez que lo guardó en el garaje y cerró el portón, en el instante en que se disponía a abrir la puerta de la casa fue sorprendida por ambos asaltantes.

“CALLADA O TE MATO”

El mismo vocero reveló luego que “los dos `chorros´ se le aparecieron a la mujer por detrás y uno de ellos enseguida le ordenó que se quedara callada o la mataba”.

Con la damnificada aterrada por la inesperada situación, los intrusos la obligaron a entrar en la finca, pese a un intento de ponerlos en fuga.

En ese sentido, el portavoz sostuvo que “ella gritó para pedir ayuda, pero rápidamente uno de los ladrones le tapó la boca con una bufanda, logrando así que permaneciera en silencio”.

“Le empezaron a exigir que les diera dinero y la mujer les entregó unos 150 dólares y 50 reales”.

No conformes con ese botín, consiguieron robarle también “una mochila donde guardaba una laptop con su cargador, la billetera, un celular, cuadernos y documentación personal”.

El informante aseguró que el asalto duró “cerca de 10 minutos” y señaló que vecinos vieron escapar a los delincuentes por calle 472 hacia 138. Por ahora siguen prófugos.