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El cáncer y la enfermedad renal crónica entraron al sistema nacional de vigilancia epidemiológica

El cáncer y la enfermedad renal crónica entraron al sistema nacional de vigilancia epidemiológica
6 de Mayo de 2026 | 10:21

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El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), una herramienta estratégica que establece los lineamientos de la vigilancia epidemiológica de acuerdo a la realidad sanitaria actual y, en esta nueva edición, incorpora por primera vez al cáncer y a la enfermedad renal crónica (ERC) al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, fortaleciendo así la capacidad del sistema sanitario de monitorear, analizar el comportamiento y definir políticas de prevención y abordaje de estas enfermedades.

En lo que refiere al cáncer, se espera que la incorporación permita integrar la notificación de casos provenientes del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) y los Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP). La medida busca fortalecer la identificación de patrones de incidencia y mortalidad, mejorar la planificación sanitaria y optimizar la organización de la red asistencial oncológica en todo el país.

Actualmente, el cáncer constituye la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 59 años y la segunda causa de muerte en la población general. Los cambios epidemiológicos y demográficos registrados en las últimas décadas han incrementado tanto su incidencia como su impacto sanitario. La incorporación al SNVS permitirá consolidar información estratégica para el monitoreo de la enfermedad, la evaluación de políticas sanitarias y la planificación de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Por su parte, la enfermedad renal crónica (ERC) es una patología no transmisible que viene creciendo de manera sostenida en Argentina y en el mundo, principalmente por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. La incorporación de la ERC al sistema de vigilancia en todos sus estadios permitirá mejorar la identificación y seguimiento de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedad avanzada, fortaleciendo las estrategias de abordaje poblacional y planificación de recursos sanitarios.

Otros detalles del manual

Además de estas incorporaciones, la nueva edición del manual actualiza las definiciones de casos, las modalidades de vigilancia y los criterios de notificación de 152 eventos, organizados en 21 subcategorías priorizadas. Su actualización fue realizada de manera conjunta por equipos técnicos nacionales, autoridades sanitarias, laboratorios y referentes jurisdiccionales de las 24 provincias.

La actualización del manual constituye una herramienta estratégica para adecuar la vigilancia epidemiológica a la emergencia de nuevas enfermedades o situaciones de salud que adquieran especial relevancia en nuestro país. 

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