Gritos y acusaciones en la casa: Sol Abraham volvió a entrar a Gran Hermano para enfrentarse a Emanuel

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Sol Abraham se fue de Gran Hermano expulsada por el Big, pero no perdió oportunidad de lanzar un dardo contra Emanuel, a quien acusó, entre otras cosas, de traicionarla.
Pero, días después, regresó en el derecho a réplica para enfrentarlo y dejarle en claro por qué estaba enojada. Así, el mencionado momento fue de puro grito y tensión.
Por su parte, Emanuel, al principio, se mostró tranquilo al ver a Sol porque pensó que la noticia venía por el lado de su hija. "El ego herido te pudo más. ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto, seamos líderes y vos no? Hubiese estado buenísimo que lo hagas cuando queden 10 personas, pero antes fue rara tu traición", lanzó ella.
Entonces, Emanuel anuló casi por completo a Sol. A medida que ella hablaba, el jugador la fue interrumpiendo y a la ex participante le costaba seguir con el hilo de su descargo. "Esto es Gran Hermano, no hay mentira ni verdad", lanzó él. Ella, por su parte, intentaba deslizarle que afuera había caído muy mal su movida de traicionarla, algo que no deberían permitirle porque es información.
"Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo", insistió Emanuel, mientras Sol le decía que su presencia en la casa ahora era porque él no dejaba de nombrarla.
La ex participante quería explicarle su jugada "3D", pero él no le dio el lugar y la interrumpió: "Te fuiste por la giratoria, Gran Hermano no te dejó ni despedir, fue excelente".
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Como no podía ser de otra manera, explotó todo. Ahí empezó una serie de gritos, interrupciones, superposiciones, a Sol le costaba continuar con su descargo y subía el volumen de la voz. "Ojalá vuelvas a entrar en el repechaje así te saco otra vez. Te sacó Gran Hermano, que es peor, por tu desempeño patético", lanzó Emanuel. "No sos líder de nada", manifestó Abraham.
Finalmente, Gran Hermano les tuvo que pedir que hablen de a uno, pero era imposible. "Ni te bancaste estar acá, mira lo que sos, sos un holograma", dijo Emanuel y la fulminó. "No me dejás hablar, escuchame, yo jugué para adentro y ahora estoy jugando desde afuera", le respondió ella, entre gritos.
POR MES*
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