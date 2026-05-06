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Policiales

Robo millonario frente a un banco en La Plata: detuvieron a un sospechoso tras allanamientos

Robo millonario frente a un banco en La Plata: detuvieron a un sospechoso tras allanamientos
6 de Mayo de 2026 | 11:05

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Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos vinculados a un millonario robo ocurrido en la ciudad de La Plata. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la comisaría Cuarta de La Loma, con intervención de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial local.

El hecho que originó la investigación tuvo lugar el pasado 24 de abril, cuando la víctima, un hombre de 35 años, denunció que alrededor de las 13:20 había estacionado su camioneta Volkswagen Amarok en la zona de 44 entre 29 y 30, frente a una sucursal del Banco Galicia. Según su testimonio, al regresar al vehículo constató la sustracción de un morral negro que contenía cerca de 7 millones de pesos y documentación personal.

A partir de ese momento, se iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad del sistema municipal. Las imágenes permitieron reconstruir la fuga de los sospechosos, quienes se movilizaban en un Ford Fiesta Max de color negro.

Con esos datos, los investigadores lograron identificar el dominio del vehículo y avanzar en la individualización de los presuntos autores. En ese marco, se solicitaron órdenes de allanamiento que se concretaron en la localidad de Avellaneda.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron el automóvil utilizado en el hecho, dinero en efectivo por más de un millón de pesos, teléfonos celulares, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado, el detenido quedó alojado en la seccional policial y a disposición de la Justicia. El sospechoso cuenta con antecedentes por delitos como hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho y recuperar el total del dinero sustraído.

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