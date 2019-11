El dolor en primera persona: "Este viaje era la felicidad de ellos", dijeron familiares a EL DIA

En medio de una enorme conmoción, en la puerta del Hospital de Chascomús la tristeza por la muerte de dos nenas en el vuelco de ruta 2, se mezclaba con el alivio de los padres y tíos que se encontraban con las noticias de que sus seres queridos se encontraban sanos y a salvo.

Con ese panorama, EL DIA habló con varios familiares de las víctimas, que son alumnos de la Escuela 41 de Benavídez. Aún conmovidos por el accidente, y casi recién llegados al lugar, contaron detalles de lo que les tocó vivir a los nenes arriba del colectivo que los llevaba a San Clemente, motivados por el viaje de egresados.

Carlos Vanacorde es padre de Jonatan quien, invadido por la emoción y casi con lágrimas cayendo de sus ojos, contó que "está bien". Sobre el siniestro vial en la autovía de la Costa sostuvo que "salieron a las 3 de la mañana y me dijeron que a las 5 tuvieron el accidente. Una señora me mandó un mensaje a las 7 de la mañana y me vine para acá. Era la felicidad de ellos, volvían mañana a la noche".

Luego relató que "cuando veníamos para Chascomús ya nos esteramos que estaba bien, pero lamento mucho por los chicos que fallecieron". Sabiendo que la salud de su pequeña está en perfectas condiciones aseguró que "ahora le hacen las placas y ya le dan el alta para que se vuelva conmigo".

Acerca de la excursión que tenían planeada los chicos de sexto grado, y que debía ser sólo un motivo de alegría, manifestó: "Iban a pasear a Mundo Marino, eran las vacaciones de ellos".

Por último sostuvo que "Jonatan estaba llorando pero ahora se está recuperando" y que "no pude hablar con otros padres, fui a verlo a él directamente".

Otra historia es la de María Hernández, quien es la tía de Franco Hernández, un nene de apenas 11 años que "era la primera vez que iba a la Costa". Acerca del estado de salud de su sobrina dijo que "está estable, tiene la clavícula rota y está en shock porque las dos nenas que fallecieron son sus amiguitas".

Franco es hijo único y su madre luchó mucho por tenerlo ya que tuvo que hacer un tratamiento, por lo que "si le pasaba algo era tremendo. Ahora está comiendo un poco, está lúcido". Luego aclaró que "es un momento muy difícil, a ese micro le hicieron siete verificaciones en un año cuando son muchas menos, seguramente no estaba en condiciones".

Respecto a las sensaciones del chico en la previa al viaje de egresados le dijo a este diario que "estaba muy contentos porque no conocía el mar", y relató los momentos anteriores a que se suba al colectivo: "Iba en el puso de arriba del micro y me hermana lo hizo bajar. Los chicos de arriba fueron los más golpeados".

Por último recordó que se enteró del vuelco por la televisión y que "hay padres que todavía están llegando porque Benavídez queda lejos", y deseó "poder llevar a Franco hoy a casa".

Más testimonios

El abuelo de una de las niñas internadas en el Hospital de Chascomús que resultó herida esta mañana en el vuelco del micro en la Ruta 2 dijo tras visitarla que "gracias a Dios está muy bien, pero está asustada y llora un poco". El hombre, que se acercó por sus propios medios al nosocomio junto a la mamá de la niña, la abuela y otro de sus nietos, afirmó que se enteró del accidente por la televisión y "llegué con el corazón en la mano porque no sabíamos que paso".

En este sentido, la mamá de la niña de nombre Naiara, contó que solo tiene "algunos rasguños" y respecto al momento del accidente relató que su hija pensó que estaba soñando porque venían durmiendo. "Me dijo que pedía que la despierten, pensaba que estaba atravesando un sueño". "Empezó a los gritos y después se desmayó, cuando se despertó ya estaba en el piso siendo atendida", relató la mujer, quien explicó que su hija está muy asustada porque "vio a un par de compañeros que estaban mal y quedó conmocionada".

Por su parte, Mariano, padre de Ludmila López, una de las alumnas trasladadas al Hospital de Niños platense, se enteró por los periodistas presentes en el lugar que su hija estaba fuera de peligro y pronta a ser derivada en helicóptero. "Mi mujer está camino a Chascomús, espero que se pueda encontrar con ella y acompañarla", dijo, y mostró su descontento con el horario de salida del micro que trasladaba a un contingente de 44 alumnos y 6 docentes de la Escuela primaria Nº 41 de Benavídez a San Clemente de Tuyú cuando ocurrió la tragedia.

"Tendrían que haber salido de día pero salían a las 3 de mañana y estábamos citados a las 2.30 en el colegio", aseguró. El hombre relató que su otra hija de 15 años "me llamó llorando para ver si sabía algo de la hermana pero vimos el accidente por la tele y no teníamos información".