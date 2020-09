Biden y Trump, cara a cara en un caótico y combativo debate

CLEVELAND, Ohio

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, de 90 minutos, tuvo anoche un tono beligerante, saliéndose de lo estipulado después de apenas unos minutos, cuando el mandatario republicano interrumpió a su rival demócrata en repetidas ocasiones, y el exvicepresidente de Barack Obama respondió refiriéndose al Trump como payaso y mentiroso.

Esta madrugada, al cierre de esta edición, no se habían difundido números de encuestas sobre quien fue el ganador del debate. Sin embargo, anoche en la CNN los analistas políticos hablaron de un “empate” pero “con goles en contra”. Y dentro de este cuadro, Biden, que viene adelante en los últimos sondeos, quedó “mejor parado”.

Cuando la discusión sobre la Corte Suprema viró rápidamente a la pandemia de COVID-19, Trump aseguró sin evidencia alguna que 2 millones de personas habrían muerto si Biden fuera el presidente.

El moderador Chris Wallace le indicó a Trump que el tema del COVID-19 se tocaría más adelante. Entonces le preguntó a Trump si tenía un plan para reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a lo que el presidente respondió: “Primero que nada, supongo que estoy debatiendo contigo, no con él, pero está bien. No me sorprende”.

Biden se rió de los ataques de Trump. Pero también pareció molesto por momentos. “El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es una vil mentira”, declaró Biden. “No estoy aquí para señalar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso”.

En este marco hostil, Trump afirmó que su contrincante planeaba eliminar los seguros privados de salud en Estados Unidos porque “su partido quiere irse por la vía socialista”.

“¿Puede callarse, hombre? Esto es tan poco presidencial”, espetó el exvicepresidente a Trump, para después decirle: “Sigue cotorreando”.

Aunque el mandatario interrumpía más a menudo a Biden, fue el candidato demócrata quien más ataques dirigió a su rival al comienzo del debate, cuando declaró directamente que Trump “no sabe de lo que habla”.

El primer bloque del debate se centró en el futuro del Tribunal Supremo, aunque la discusión se desvió rápidamente al tema de los seguros de salud, porque la oposición demócrata teme que la nominación de Trump de una nueva jueza para esa Corte derive en la derogación de la reforma sanitaria de 2010.

“No hay nada inteligente en ti”, le espetó Trump a Biden en otro momento de los ríspidos intercambios que mantuvieron en la Universidad Case Western Reserve de Cleveland. Y lo acusó de ser el “títere de la izquierda radical”.

El mandatario también señaló al hijo del candidato demócrata de corrupción, ante lo que su rival perdió los estribos y lo llamó “payaso”, aunque se disculpó de inmediato.

“¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”, preguntó Trump, ante lo que Biden aseguró que eso es “mentira”. Ante las acusaciones del presidente y sus múltiples interrupciones, Biden respondió: “Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme”.

Asimismo, el demócrata acusó a Trump de no enfrentar a Rusia, tildando al mandatario republicano de “cachorro” de su homólogo Vladimir Putin. “Es el cachorro de Putin. Se niega a decir nada sobre las bonificaciones por matar soldados estadounidenses”, dijo Biden.

Según varios medios estadounidenses, agentes rusos dieron dinero a combatientes “cercanos a los talibanes” para que mataran a soldados de Estados Unidos en Afganistán.

Ya en el cierre del caótico debate, el presidente advirtió de un “posible fraude electoral como nunca hayan visto” en los comicios de noviembre y aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo, donde quiere confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett antes de las elecciones para cubrir la vacante dejada por la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg. (AFP, EFE y AP)