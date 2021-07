Dos nuevos robos reavivaron la bronca entre los comerciantes de City Bell

En el centro de City Bell, la indignación de los comerciantes es mucha y se nota, al momento de referirse a la inseguridad que -dicen- arrancó con fuerza hace cuatro años y recrudeció en el último mes y medio.

Los escruches que ocurrieron en las primeras horas de ayer en dos negocios casi contiguos, en la zona de 13 b y 473 bis, no hicieron más que profundizar el descontento y renovar el reclamo a la policía de esta jurisdicción para que implementen patrullajes en horarios nocturnos que resguarden a los comercios una vez que las calles quedan desiertas.

Tal es el estado de efervescencia que hay entre los propietarios de negocios del radio céntrico de esta localidad del norte platense, que analizan diversas medidas para prevenir nuevos ataques.

Entre las alternativas que se dieron a conocer ayer a este diario aparece el pedido concreto al comisario de la Décima para que haya “rondines” cuando los negocios de ese sector estén cerrados. Y hasta se deslizó la posibilidad de que los propios comerciantes contraten personal de seguridad privada para que se encargue de hacer la vigilancia que el Estado no les garantiza.

“FUERON LOS MISMOS”

María (48), del local de decoración “Nolita”, contó que los ladrones ingresaron allí “a las 6 y cuarto de la mañana, luego de romper la puerta de vidrio del frente con una piedra. Primero entró un pibe y enseguida ingresó otro más, según lo que registraron nuestras cámaras de seguridad”.

Puntualizó luego que esas imágenes captaron también a los delincuentes llevándose “la caja registradora completa, con un poco de dinero que había quedado; una computadora, un celular y mercadería que vamos descubriendo que falta”.

Al igual que en otros ilícitos parecidos, videos y ocasionales testigos señalaron que los ladrones actúan encapuchados, con gorritas y barbijos, accesorios a los que apelan para intentar no ser identificados y garantizarse así impunidad.

La mujer no ocultó su fastidio debido a que se enteró del robo por un conocido que justo pasó por allí y vio la puerta de entrada destrozada. “Lo más lógico hubiera sido que me enterara por la empresa de la alarma o la Policía”, lanzó, pero no.

No obvió tampoco exponer que “en el último mes y medio han robado en varios comercios del centro de City Bell, casi siempre luego de romper las puertas del frente cuando los negocios están cerrados y en la calle no hay nadie”.

Rocío Floridia (24) es empleada en el local “Mantel blanco”, el otro que fue saqueado “por los mismos” delincuentes que robaron en “Nolita”, según lo aportado por los videos de cámaras de seguridad.

“Acá se metieron casi a la misma hora que en Nolita’ -aportó-; barretearon la puerta de vidrio de la entrada, arrancaron el cable de la alarma para desactivarla y robaron un celular, artículos de mantelería, servilletas, ensaladeras, cucharas para revolver la ensalada y hasta un cajoncito con mercadería, que lo tiraron a una cuadra”, detalló ante este diario.

La joven recordó que “hace menos de un mes entraron por una ventanita del baño y se llevaron artículos de limpieza”.

Daniel Cejas, dueño de “Colombraro”, habló con el comisario / D. Ripoll

Por su parte, Daniel Cejas (48), dueño de “Colombraro”, local que está a pasos de los dos escruchados, contó que por estos nuevos casos de inseguridad habló con el comisario de City Bell y le pidió rondines nocturnos. “Estamos hartos de estos episodios. Los ladrones tienen entre 15 y 20 años. Nos comunicamos los comerciantes con nuestro grupo de WhatsApp, pero necesitamos seguridad. Hay sospechosos que miran cámaras y alarmas. Y luego roban”.