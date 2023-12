La salud de Celine Dion, cada vez más comprometida: “Perdió el control de sus músculos”

Celine Dion sufre el síndrome de persona rígida, una enfermedad poco conocida y que la obligó a suspender los conciertos del 2023 y 2024. Fue su hermana, Claudette Dion, quien reveló detalles de lo agravado que está su cuadro.

“Trabaja duro pero ha perdido el control de sus músculos. Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, indicó la también cantante y hermana de Celine.

El diagnóstico fue confirmado por la artista canadiense en diciembre del año pasado. Allí destacó que se tomó un tiempo para contarlo ya que no se sentía preparada.

“Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido muy difícil para mí. Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificulta hasta caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, describió Celine Dion.

Por estos días, se encuentra viviendo con una de sus hermanas, Linda, quien se mudó para acompañarla en cada etapa de la enfermedad. En tanto, apuesta a poder volver a los escenarios en el futuro y reencontrarse con su público.